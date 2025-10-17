Рейтинг@Mail.ru
17:36 17.10.2025 (обновлено: 17:43 17.10.2025)
В Эстонии хотят демонтировать памятник советским солдатам
Власти эстонского города Силламяэ хотят демонтировать памятник советским солдатам, но не могут этого сделать из-за юридических сложностей, связанных с... РИА Новости, 17.10.2025
в мире, эстония, латвия, литва, алар карис
CC BY-SA 4.0 / Liilia Moroz / Памятник неизвестному советскому солдату в Силламяэ, Эстония
 Памятник неизвестному советскому солдату в Силламяэ, Эстония
CC BY-SA 4.0 / Liilia Moroz /
Памятник неизвестному советскому солдату в Силламяэ, Эстония. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Власти эстонского города Силламяэ хотят демонтировать памятник советским солдатам, но не могут этого сделать из-за юридических сложностей, связанных с отсутствием соответствующего законодательства, сообщает в пятницу телерадиокомпания ERR.
Как пишет издание, в 2023 году президент страны Алар Карис не подписал закон о демонтаже советских памятников из общественного пространства, после чего законопроект "застрял в коридорах власти". Отмечается, что последний раз парламентская комиссия обсуждала законопроект 10 марта.
Таллин, вид на старый город - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии
2 апреля, 22:59
Эстонии в общественном пространстве остаётся более двух десятков памятников, посвященных советским войскам. Например, в Силламяэ ждут поправок к закону, которые позволили бы убрать советский монумент, но процесс застопорился... Власти Силламяэ объясняют, что не убрали памятник из-за отсутствия соответствующего законодательства", - говорится в сообщении.
По словам председателя парламентской экономической комиссии Марека Рейнааса, вопрос обсуждения законопроекта не входит в приоритеты министерства юстиции и цифровых технологий, вероятно, из-за неактуальности темы. Он отметил, что в Эстонии осталось лишь несколько сооружений, для которых когда-то был подготовлен этот законопроект. Тем не менее председатель комиссии по образованию и культуре Силламяэского горсобрания Владимир Высоцкий заявил, что памятник уже приведён к "максимально нейтральному" виду.
"Там, например, есть маленькая звезда на табличке, но в целом нельзя сказать, какую сторону представляет этот солдат", - приводит телерадиокомпания его слова. Как сообщает ERR, монумент, изображающий солдат трёх родов войск Красной армии, был установлен в центре Силламяэ в 1975 году и являлся конечной точкой маршрута шествия "Бессмертного полка", когда он ещё был разрешён в Эстонии.
Ранее советник Эстонского военного музея Мадис Микко сообщал, что власти Эстонии планируют завершить демонтаж надгробий и перезахоронение советских воинов к концу 2025 года.
Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине. Так, в августе 2022 года в Риге снесли Памятник освободителям, воздвигнутый в 1985 году к 40-летию Победы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда отметила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Великой Отечественной войне.
Демонтаж танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Экс-министр культуры Эстонии раскритиковал снос советских памятников
16 июля, 20:04
 
В мире, Эстония, Латвия, Литва, Алар Карис
 
 
