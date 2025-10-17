В Эстонии хотят демонтировать памятник советским солдатам

По словам председателя парламентской экономической комиссии Марека Рейнааса, вопрос обсуждения законопроекта не входит в приоритеты министерства юстиции и цифровых технологий, вероятно, из-за неактуальности темы. Он отметил, что в Эстонии осталось лишь несколько сооружений, для которых когда-то был подготовлен этот законопроект. Тем не менее председатель комиссии по образованию и культуре Силламяэского горсобрания Владимир Высоцкий заявил, что памятник уже приведён к "максимально нейтральному" виду.