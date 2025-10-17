В ЕС рассказали о разрешении на пролет самолета Путина

БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Каждое государство-член ЕС может в индивидуальном порядке предоставить разрешение на пролет, взлет и посадку самолету президента РФ Владимира Путина, если это необходимо, заявила РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.