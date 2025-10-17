Рейтинг@Mail.ru
В ЕС рассказали о разрешении на пролет самолета Путина - РИА Новости, 17.10.2025
20:25 17.10.2025
В ЕС рассказали о разрешении на пролет самолета Путина
В ЕС рассказали о разрешении на пролет самолета Путина
Каждое государство-член ЕС может в индивидуальном порядке предоставить разрешение на пролет, взлет и посадку самолету президента РФ Владимира Путина, если это... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T20:25:00+03:00
2025-10-17T20:25:00+03:00
в мире
россия
будапешт
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
в мире, россия, будапешт, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз
В мире, Россия, Будапешт, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз
В ЕС рассказали о разрешении на пролет самолета Путина

ЕК: члены ЕС могут предоставить разрешение на пролет и посадку самолета Путина

БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Каждое государство-член ЕС может в индивидуальном порядке предоставить разрешение на пролет, взлет и посадку самолету президента РФ Владимира Путина, если это необходимо, заявила РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.
Ранее в пятницу Хиппер, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет технически организована поездка российского лидера на планируемый саммит с Дональдом Трампом в Будапеште, заявила, что Евросоюз не вводил запрет на поездки в отношении президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.
"Власти государств-членов (ЕС - ред.) могут разрешить воздушному судну приземляться на территории своего государства, взлетать с нее или пролетать над ней, если власти определили, что такая посадка, взлет или пролет необходимы для гуманитарных целей или для любых других целей, соответствующих целям правил (ЕС - ред.)", - сказала она.
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Европарламенте назвали встречу Путина и Трампа хорошей новостью
