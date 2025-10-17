Рейтинг@Mail.ru
В ЕК заявили, что ЕС готовится к взрыву оборонных расходов - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 17.10.2025 (обновлено: 15:22 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/es--2048881345.html
В ЕК заявили, что ЕС готовится к взрыву оборонных расходов
В ЕК заявили, что ЕС готовится к взрыву оборонных расходов - РИА Новости, 17.10.2025
В ЕК заявили, что ЕС готовится к взрыву оборонных расходов
ЕС готовится к "взрыву оборонных расходов" до 6,8 триллиона евро к 2035 году по новому мегаплану по укреплению безопасности, представленному в Брюсселе, заявил... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T14:52:00+03:00
2025-10-17T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрюс кубилюс
владимир путин
еврокомиссия
нато
евросоюз
европа
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
https://ria.ru/20251017/ukraina-2048825491.html
https://ria.ru/20251016/polsha-2048473186.html
https://ria.ru/20251017/es-2048773204.html
европа
брюссель
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрюс кубилюс, владимир путин, еврокомиссия, нато, евросоюз, европа, брюссель, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Андрюс Кубилюс, Владимир Путин, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз, Европа, Брюссель, Россия, В мире
В ЕК заявили, что ЕС готовится к взрыву оборонных расходов

Еврокомиссар Кубилюс: ЕС готовится к взрыву оборонных расходов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 17 окт — РИА Новости. ЕС готовится к "взрыву оборонных расходов" до 6,8 триллиона евро к 2035 году по новому мегаплану по укреплению безопасности, представленному в Брюсселе, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью испанской газете El Mundo.
«
"Эта дорожная карта — настоящий мегаплан", — сказал он.
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
ЕС втянут во внутреннюю игру обвинений из-за Украины, считает политолог
Вчера, 12:04
Кубилюс добавил, что проект будет финансироваться за счет "взрыва оборонных расходов", ожидаемого в Европе в ближайшие годы.
"Сейчас и до 2035 года страны ЕС в совокупности инвестируют 6,8 триллиона евро, из которых половина, около 3,4 триллиона евро, будет направлена на реальную оборону, то есть на прямые военные расходы", — отметил он.
По его словам, новые угрозы, исходящие от морских беспилотников, затрагивают весь ЕС, включая Испанию и страны Южной Европы. Он объяснил, что морские дроны могут запускаться с любых носителей, в том числе с кораблей, и действовать вне привычных траекторий. Текущие национальные системы наблюдения, рассчитанные на самолеты и ракеты, хуже справляются с малыми целями на предельно малых высотах. Кроме того, у многих государств нет достаточных средств обнаружения и непрерывного сопровождения таких аппаратов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Польша с радостью добивает Германию
16 октября, 08:00
Еврокомиссар добавил, что один из четырех ключевых проектов нового оборонного пакета ЕС — Европейская инициатива по защите от БПЛА, или так называемая "стена дронов". При этом он отметил, что Еврокомиссия не стремится конкурировать с НАТО или дублировать ее функции, а "дополняет ее усилия" и выступает связующим звеном между национальными программами обороны.
Накануне Кубилюс сообщил, что страны ЕС должны потратить в ближайшие десять лет на оборону порядка 6,8 триллиона евро.
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отмечал, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Москва никогда не инициировала военное противостояние.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В ЕС хотят передать Украине еще 25 миллиардов евро из российских активов
Вчера, 08:30
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрюс КубилюсВладимир ПутинЕврокомиссияНАТОЕвросоюзЕвропаБрюссельРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала