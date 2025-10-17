В ЕК заявили, что ЕС готовится к взрыву оборонных расходов

МАДРИД, 17 окт — РИА Новости. ЕС готовится к "взрыву оборонных расходов" до 6,8 триллиона евро к 2035 году по новому мегаплану по укреплению безопасности, представленному в Брюсселе, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью испанской газете El Mundo.
"Эта дорожная карта — настоящий мегаплан", — сказал он.
Кубилюс добавил, что проект будет финансироваться за счет "взрыва оборонных расходов", ожидаемого в Европе в ближайшие годы.
"Сейчас и до 2035 года страны ЕС в совокупности инвестируют 6,8 триллиона евро, из которых половина, около 3,4 триллиона евро, будет направлена на реальную оборону, то есть на прямые военные расходы", — отметил он.
По его словам, новые угрозы, исходящие от морских беспилотников, затрагивают весь ЕС, включая Испанию и страны Южной Европы. Он объяснил, что морские дроны могут запускаться с любых носителей, в том числе с кораблей, и действовать вне привычных траекторий. Текущие национальные системы наблюдения, рассчитанные на самолеты и ракеты, хуже справляются с малыми целями на предельно малых высотах. Кроме того, у многих государств нет достаточных средств обнаружения и непрерывного сопровождения таких аппаратов.
Еврокомиссар добавил, что один из четырех ключевых проектов нового оборонного пакета ЕС — Европейская инициатива по защите от БПЛА, или так называемая "стена дронов". При этом он отметил, что Еврокомиссия не стремится конкурировать с НАТО или дублировать ее функции, а "дополняет ее усилия" и выступает связующим звеном между национальными программами обороны.
Накануне Кубилюс сообщил, что страны ЕС должны потратить в ближайшие десять лет на оборону порядка 6,8 триллиона евро.
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отмечал, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Москва никогда не инициировала военное противостояние.