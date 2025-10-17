В ЕК заявили, что ЕС готовится к взрыву оборонных расходов

МАДРИД, 17 окт — РИА Новости. ЕС готовится к "взрыву оборонных расходов" до 6,8 триллиона евро к 2035 году по новому мегаплану по укреплению безопасности, представленному в Брюсселе, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью испанской газете El Mundo.