Подмосковье нарастило экспорт свинины на 35% в стоимостном выражении

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Московская область увеличила экспорт свинины за девять месяцев текущего года в стоимостном выражении на 35%, в натуральном выражении объем поставок составил 85 тысяч тонн, это на 17% больше, чем за такой же период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.