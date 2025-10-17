https://ria.ru/20251017/eksport-2048950084.html
Подмосковье нарастило экспорт свинины на 35% в стоимостном выражении
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Московская область увеличила экспорт свинины за девять месяцев текущего года в стоимостном выражении на 35%, в натуральном выражении объем поставок составил 85 тысяч тонн, это на 17% больше, чем за такой же период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Основными экспортерами выступают региональные компании: ООО ТК "Мираторг", ООО "ТД Черкизово" и ООО "Стар-Натурдарм". География поставок включает страны Азии (Китай, Вьетнам), СНГ (Беларусь, Казахстан, Армению) и государства Восточной Европы.
По данным ведомства, в Подмосковье активно развивают не только производство сырья, но и переработку – именно такие товары с высокой добавленной стоимостью усиливают экспортный потенциал и способствуют росту экономики. Благодаря активному развитию инфраструктуры, включая логистические кластеры и терминальные комплексы в Наро-Фоминском, Дмитровском округах и Солнечногорске, регион укрепляет роль агрохаба Центрального федерального округа. Такие проекты также позволят оптимизировать логистику поставок продукции из Северо-Западного федерального округа.