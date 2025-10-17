Рейтинг@Mail.ru
Влах рассказала, на основании чего ограничили деятельность "Сердца Молдовы" - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/eks-glava-2049004826.html
Влах рассказала, на основании чего ограничили деятельность "Сердца Молдовы"
Влах рассказала, на основании чего ограничили деятельность "Сердца Молдовы" - РИА Новости, 17.10.2025
Влах рассказала, на основании чего ограничили деятельность "Сердца Молдовы"
Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" была ограничена в возможности участия в политической жизни только на основании фейковых публикаций и... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T22:10:00+03:00
2025-10-17T22:10:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
ирина влах
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_0:119:1302:852_1920x0_80_0_0_1f820e4c04cca0e80541eecdc67ebfa3.jpg
https://ria.ru/20251017/moldavija-2048914370.html
https://ria.ru/20251015/partiya-2048318612.html
https://ria.ru/20251017/moldaviya-2048883098.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_43:0:1238:896_1920x0_80_0_0_7eb9e8d811cae677038e965087cf7e59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Ирина Влах, Майя Санду
Влах рассказала, на основании чего ограничили деятельность "Сердца Молдовы"

Влах: "Сердце Молдовы" ограничили в деятельности только на основании фейков

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" была ограничена в возможности участия в политической жизни только на основании фейковых публикаций и неподтверждённых подозрений, заявила лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Апелляционная палата Кишинева 25 сентября удовлетворила запрос минюста Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев, на основании чего 26 сентября ЦИК постановил исключить партию из предвыборной гонки в парламент республики и удалить ее представителей из избирательного списка Патриотического блока.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Партия в Молдавии обвинила Санду в нарушении конституции
Вчера, 16:20
"Партия была ограничена в возможности участия в политической жизни только на основании фейковых публикаций и неподтверждённых подозрений. Это беспрецедентный случай в истории страны", - написала Влах в своем блоге.
По ее словам, всё происходящее с самого начала было скоординированным сценарием с участием государственных структур.
"Власть организовала публикацию фейковых новостей, а ЦИК на основе фейков начал процесс снятия партии с выборов. Так, избирательная комиссия без каких-либо оснований обратилась в министерство юстиции с запросом об ограничении деятельности партии. Минюст - снова без доказательств - обратился в Апелляционную палату с просьбой приостановить нашу деятельность. Суд назначил рассмотрение дела на 20 октября - то есть на дату после выборов. При этом на партию в качестве обеспечительной меры было наложено ограничение деятельности", - отметила Влах, подчеркнув, что все это дало ЦИК повод отстранить партию от избирательной гонки и исключить ее кандидатов из списка Патриотического избирательного блока.
Четыре оппозиционные партии - Соцпартия, Компартия, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Вместе они получили 24,2% голосов на прошедших парламентских выборах и 26 мандатов в парламенте из 101.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Сердце Молдовы" обратилась в КС после отстранения от выборов
15 октября, 09:45
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Молдавию накачивают оружием, заявил депутат ПМР
Вчера, 14:59
 
В миреМолдавияГагаузияИрина ВлахМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала