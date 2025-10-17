Влах рассказала, на основании чего ограничили деятельность "Сердца Молдовы"

КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" была ограничена в возможности участия в политической жизни только на основании фейковых публикаций и неподтверждённых подозрений, заявила лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Апелляционная палата Кишинева 25 сентября удовлетворила запрос минюста Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев, на основании чего 26 сентября ЦИК постановил исключить партию из предвыборной гонки в парламент республики и удалить ее представителей из избирательного списка Патриотического блока.
"Партия была ограничена в возможности участия в политической жизни только на основании фейковых публикаций и неподтверждённых подозрений. Это беспрецедентный случай в истории страны", - написала Влах в своем блоге.
По ее словам, всё происходящее с самого начала было скоординированным сценарием с участием государственных структур.
"Власть организовала публикацию фейковых новостей, а ЦИК на основе фейков начал процесс снятия партии с выборов. Так, избирательная комиссия без каких-либо оснований обратилась в министерство юстиции с запросом об ограничении деятельности партии. Минюст - снова без доказательств - обратился в Апелляционную палату с просьбой приостановить нашу деятельность. Суд назначил рассмотрение дела на 20 октября - то есть на дату после выборов. При этом на партию в качестве обеспечительной меры было наложено ограничение деятельности", - отметила Влах, подчеркнув, что все это дало ЦИК повод отстранить партию от избирательной гонки и исключить ее кандидатов из списка Патриотического избирательного блока.
Четыре оппозиционные партии - Соцпартия, Компартия, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Вместе они получили 24,2% голосов на прошедших парламентских выборах и 26 мандатов в парламенте из 101.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
