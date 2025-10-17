Влах рассказала, на основании чего ограничили деятельность "Сердца Молдовы"

"Власть организовала публикацию фейковых новостей, а ЦИК на основе фейков начал процесс снятия партии с выборов. Так, избирательная комиссия без каких-либо оснований обратилась в министерство юстиции с запросом об ограничении деятельности партии. Минюст - снова без доказательств - обратился в Апелляционную палату с просьбой приостановить нашу деятельность. Суд назначил рассмотрение дела на 20 октября - то есть на дату после выборов. При этом на партию в качестве обеспечительной меры было наложено ограничение деятельности", - отметила Влах, подчеркнув, что все это дало ЦИК повод отстранить партию от избирательной гонки и исключить ее кандидатов из списка Патриотического избирательного блока.