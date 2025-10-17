Рейтинг@Mail.ru
В ЕК высказались о планируемой встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
14:12 17.10.2025
В ЕК высказались о планируемой встрече Путина и Трампа
Представитель Европейской комиссии Олоф Жилл, комментируя планируемую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила, что Еврокомиссия РИА Новости, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Представитель Европейской комиссии Олоф Жилл, комментируя планируемую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила, что Еврокомиссия приветствует любые усилия, ведущие к устойчивому миру на Украине.
"Европейская комиссия приветствует любые усилия, которые ведут к устойчивому миру на Украине. Если такая встреча будет этому способствовать, то мы ее приветствуем", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине
