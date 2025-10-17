https://ria.ru/20251017/ek-2048868482.html
В ЕК высказались о планируемой встрече Путина и Трампа
Представитель Европейской комиссии Олоф Жилл, комментируя планируемую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила, что Еврокомиссия РИА Новости, 17.10.2025
Еврокомиссия приветствует все усилия, ведущие к миру на Украине