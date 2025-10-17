https://ria.ru/20251017/efimov-2048805624.html
Ефимов: с 2011 года утвердили более 500 проектов для линейных объектов
москва
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Москве за 14 лет утвердили 550 проектов планировки территории (ППТ) для размещения линейных объектов, то есть дорог, станций метро и инженерных сетей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На текущий период 2025 года утвердили 93 проекта для улично-дорожной сети – это строительство и реконструкция более 100 километров дорог, 15 проектов для появления станций метро и более 30 ППТ для расположения различных инженерных коммуникаций", - цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Среди крупнейших транспортных проектов в Москве он назвал Московский скоростной диаметр, а также магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Кроме того, заммэра напомнил о том, что в этом году открылись станции "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ" Троицкой ветки метро.
Кроме того, в сообщении указывается, что ППТ разрабатывают для возведения инженерных коммуникаций, включая коллекторы и электростанции.