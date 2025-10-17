В Карелии восемь человек пострадали в ДТП с грузовиком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Восемь человек госпитализированы после столкновения микроавтобуса и грузовика в Карелии, сообщает республиканское ГУ МЧС.

"В 12:40 (мск. — Прим. ред.) в дежурную смену поступило сообщение о столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля. <…> Личным составом проводились работы по отключению аккумуляторной батареи, транспортировке пострадавших до автомобиля скорой медицинской помощи. В результате ДТП госпитализированы восемь человек", — говорится в сообщении.