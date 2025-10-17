https://ria.ru/20251017/dtp-2048946958.html
В Карелии восемь человек пострадали в ДТП с грузовиком
В Карелии восемь человек пострадали в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 17.10.2025
В Карелии восемь человек пострадали в ДТП с грузовиком
Восемь человек госпитализированы после столкновения микроавтобуса и грузовика в Карелии, сообщает республиканское ГУ МЧС. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T17:54:00+03:00
2025-10-17T17:54:00+03:00
2025-10-17T19:01:00+03:00
происшествия
республика карелия
питкярантский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика карелия
питкярантский район
В Карелии восемь человек пострадали в ДТП с грузовиком
Восемь человек госпитализированы в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Карелии