17:54 17.10.2025 (обновлено: 19:01 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/dtp-2048946958.html
В Карелии восемь человек пострадали в ДТП с грузовиком
В Карелии восемь человек пострадали в ДТП с грузовиком

Восемь человек госпитализированы в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Карелии

© Фото : МЧС Республики Карелия/TelegramПоследствия столкновения микроавтобуса и грузовика в Карелии. 17 октября 2025
Последствия столкновения микроавтобуса и грузовика в Карелии. 17 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : МЧС Республики Карелия/Telegram
Последствия столкновения микроавтобуса и грузовика в Карелии. 17 октября 2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Восемь человек госпитализированы после столкновения микроавтобуса и грузовика в Карелии, сообщает республиканское ГУ МЧС.
ДТП произошло в пятницу на 328-м километре автодороги "А-121" в Питкярантском районе.
"В 12:40 (мск. — Прим. ред.) в дежурную смену поступило сообщение о столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля. <…> Личным составом проводились работы по отключению аккумуляторной батареи, транспортировке пострадавших до автомобиля скорой медицинской помощи. В результате ДТП госпитализированы восемь человек", — говорится в сообщении.
От МЧС Республики Карелии к ликвидации последствий ДТП привлекались четыре человека и одна единица техники.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Новой Москве из-за гололеда произошли два ДТП с участием 15 машин
16 октября, 10:50
 
