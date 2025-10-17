Дронов: фестиваль Достоевского в Новгородской области набирает масштаб

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Международный фестиваль театральных искусств имени Достоевского, который пройдет в Новгородской области с 31 октября по 4 ноября, набирает масштаб, его откроет постановка Московского драмтеатра, рассказал губернатор региона Александр Дронов.

Он уточнил, что встретился в Москве с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Дронов рассказал о подготовке XXIX Международного фестиваля театральных искусств имени Федора Михайловича Достоевского, который пройдет в Великом Новгороде и Старой Руссе с 31 октября по 4 ноября.

"Фестиваль начал свою историю в 1992 году и с каждым сезоном развивается, набирает масштаб. В этом году фестиваль откроет постановка Московского драматического театра имени Гоголя "Преступление и наказание" в интерпретации режиссера Антона Яковлева. В рамках конкурсной программы "Перспектива" 1 и 2 ноября состоятся показы эскизов еще не завершенных постановок независимых театральных коллективов. Профессиональное жюри выберет победителя, который получит 1 миллион рублей для реализации своего замысла на одной из российских сцен", - сообщил Дронов в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что на фестивале также будет представлена выставка "Тени на заднем плане" — это часть масштабной выставки, которая в начале ноября 2025 года откроется в Москве в рамках перезапуска пространства "Боярские палаты".

Кроме того, по его словам, важной темой встречи стали и проекты, значимые для региона - проведение капремонтов и оснащение учреждений культуры. В этом году три библиотеки стали модельными – в Сольцах, Чудове и Великом Новгороде. Проведен капремонт библиотеки в Пестове и начат Дома культуры в Волоте. Современным оборудованием оснащены Солецкий краеведческий музей, Демянская и Маловишерская детские школы искусств. Также в 2025 запущена программа "Земский работник культуры", которая была инициирована президентом страны. Поддержку в размере один миллион рублей уже получили два специалиста.

Дронов рассказал и о планах: в 2026 году появятся пять новых модельных библиотек в Новгородском, Солецком, Боровичском, Волотовском и Марёвском округах. Два новых детских культурно-просветительских центра откроются на базе библиотек в Демянском и Шимском округах.