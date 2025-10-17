Рейтинг@Mail.ru
Дронов: темпы строительства жилья в Новгородской области увеличились - РИА Новости, 17.10.2025
13:35 17.10.2025
Дронов: темпы строительства жилья в Новгородской области увеличились
Дронов: темпы строительства жилья в Новгородской области увеличились - РИА Новости, 17.10.2025
Дронов: темпы строительства жилья в Новгородской области увеличились
Темпы строительства жилья в Новгородской области увеличились на 8% в 2025 году, за девять месяцев введено 307 тысяч квадратных метров жилья, сообщил губернатор...
новгородская область
строительство
новгородская область
новгородская область, строительство
Новгородская область, Строительство
Дронов: темпы строительства жилья в Новгородской области увеличились

Дроном заявил об увеличении темпов строительства жилья в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Темпы строительства жилья в Новгородской области увеличились на 8% в 2025 году, за девять месяцев введено 307 тысяч квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что встретился в Москве с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным, чтобы обсудить подготовку региона к осенне-зимнему периоду, а также реализацию федеральных проектов и программ, входящих в нацпроект "Инфраструктура для жизни".
Дронов рассказал, что отопительный период стартовал в конце сентября. В регионе подготовлено 5,8 тысячи объектов жилищного фонда, 1,2 тысячи социальных объектов, 449 котельных, а также более 3 тысяч коммунальных сетей. По его словам важной темой стали вопросы взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями и цифровизация сферы ЖКХ, в том числе для качественного предоставления услуг и предотвращения аварийных ситуаций.
"Строительство жилья в регионе: за девять месяцев этого года в Новгородской области введено 307 тысяч квадратных метров, что почти на 8% больше, чем в прошлом году. Расселение аварийного жилья: с 2019 года в регионе 2,45 тысячи человек переехали из 42,54 тысячи квадратных метров аварийного жилья", - рассказал Дронов.
Он также добавил, что в рамках федпроекта "Формирование комфортной городской среды" в 2025 году в регионе планируется благоустроить 23 общественных пространства, работы завершены уже на 18 территориях. Кроме того, благодаря механизмам "Инфраструктурного меню" в регионе намечена реализация двух объектов ЖКХ, а также капремонт объектов водоотведения в Великом Новгороде и Валдае. Дронов поблагодарил Файзуллина за поддержку региона.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
