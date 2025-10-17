Рейтинг@Mail.ru
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/draka-2048798352.html
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски - РИА Новости, 17.10.2025
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски
Силовики провели обыски у фигурантов дела о драке в подмосковном городе Щелково, в которой погиб футболист Арсений Ерошевич, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T10:05:00+03:00
2025-10-17T10:05:00+03:00
происшествия
щелково
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005279_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_b40411574bb46f1d600685b073f9686c.jpg
https://ria.ru/20251001/sud-2045539252.html
https://rsport.ria.ru/20250824/eroshevich-2037296427.html
щелково
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005279_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_a07b3bc5971fd9b76330bd7a47390142.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, щелково, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Щелково, Следственный комитет России (СК РФ)
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски

У фигурантов дела о драке в Щелково, в которой погиб футболист, провели обыски

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Силовики провели обыски у фигурантов дела о драке в подмосковном городе Щелково, в которой погиб футболист Арсений Ерошевич, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
"На основании судебных решений в жилищах фигурантов прошли обыски", — рассказал он.
Суд - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Суд признал законным арест фигуранта драки в Щелково, где погиб футболист
1 октября, 03:24
Инцидент произошел 17 августа около бара "Underground" на Пролетарском проспекте в Щелково. На записи с камер наблюдения видно, как толпа приезжих набросилась на игрока любительского ФК "Русская община". От удара в челюсть он упал на асфальт, ударился головой и потерял сознание, но его продолжали избивать, пока нападавших не остановили свидетели. Футболиста доставили в больницу с серьезными травмами, 23 августа он умер.
По данным правоохранителей, причиной конфликта стал гол, забитый в ворота команды, за которую играли приезжие.
Полиция задержала трех подозреваемых, а позже и четвертого. Уголовное дело сперва возбудили по статье о хулиганстве, но после смерти Ерошевича переквалифицировали на более тяжелую: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Сегодня стало известно, что Щелковский городской суд продлил арест трех фигурантов до середины декабря, принималось ли аналогичное решение в отношении четвертого, не сообщается.
Арсений Ерошевич - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Избили до смерти, город в шоке: что известно о гибели футболиста в Щелково
24 августа, 15:35
 
ПроисшествияЩелковоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала