У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски - РИА Новости, 17.10.2025
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски
Силовики провели обыски у фигурантов дела о драке в подмосковном городе Щелково, в которой погиб футболист Арсений Ерошевич, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Силовики провели обыски у фигурантов дела о драке в подмосковном городе Щелково, в которой погиб футболист Арсений Ерошевич, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
"На основании судебных решений в жилищах фигурантов прошли обыски", — рассказал он.
Инцидент произошел 17 августа около бара "Underground" на Пролетарском проспекте в Щелково.
. На записи с камер наблюдения видно, как толпа приезжих набросилась на игрока любительского ФК "Русская община". От удара в челюсть он упал на асфальт, ударился головой и потерял сознание, но его продолжали избивать, пока нападавших не остановили свидетели. Футболиста доставили в больницу с серьезными травмами, 23 августа он умер.
По данным правоохранителей, причиной конфликта стал гол, забитый в ворота команды, за которую играли приезжие.
Полиция задержала трех подозреваемых, а позже и четвертого. Уголовное дело сперва возбудили по статье о хулиганстве, но после смерти Ерошевича переквалифицировали на более тяжелую: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Сегодня стало известно, что Щелковский городской суд продлил арест трех фигурантов до середины декабря, принималось ли аналогичное решение в отношении четвертого, не сообщается.