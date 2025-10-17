https://ria.ru/20251017/draka-2048757785.html
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски - РИА Новости, 17.10.2025
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски
Обыски прошли у фигурантов дела о драке в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T03:39:00+03:00
2025-10-17T03:39:00+03:00
2025-10-17T05:54:00+03:00
происшествия
щелково
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg
https://ria.ru/20251001/sud-2045539252.html
https://rsport.ria.ru/20250824/eroshevich-2037296427.html
щелково
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c1054fba28a8846a758aa9981f998a8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, щелково, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Щелково, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски
У фигурантов дела о драке в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Обыски прошли у фигурантов дела о драке в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
"На основании судебных решений в жилищах фигурантов прошли обыски", — рассказал собеседник агентства.
Ранее Следственный комитет
сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община" в подмосковном Щелково
.
Нападение толпы мужчин на Ерошевича попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Футболиста госпитализировали с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.
Об аресте троих мужчин, обвиняемых в избиении, подмосковный главк МВД сообщил вечером 21 августа, когда футболист был еще жив. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК ужесточили до части четвертой — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее был арестован четвертый фигурант.