У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Обыски прошли у фигурантов дела о драке в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.

"На основании судебных решений в жилищах фигурантов прошли обыски", — рассказал собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община" в подмосковном Щелково

Нападение толпы мужчин на Ерошевича попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Футболиста госпитализировали с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.