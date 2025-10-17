Рейтинг@Mail.ru
03:39 17.10.2025 (обновлено: 05:54 17.10.2025)
происшествия, щелково, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Щелково, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски

У фигурантов дела о драке в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Обыски прошли у фигурантов дела о драке в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
"На основании судебных решений в жилищах фигурантов прошли обыски", — рассказал собеседник агентства.
Ранее Следственный комитет сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община" в подмосковном Щелково.
Нападение толпы мужчин на Ерошевича попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Футболиста госпитализировали с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.
Об аресте троих мужчин, обвиняемых в избиении, подмосковный главк МВД сообщил вечером 21 августа, когда футболист был еще жив. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК ужесточили до части четвертой — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее был арестован четвертый фигурант.
ПроисшествияЩелковоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
