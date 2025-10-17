https://ria.ru/20251017/dom-2048769423.html
Красноярца арестовали за поджог дома, в котором погибли женщина и ребенок
Красноярца арестовали за поджог дома, в котором погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 17.10.2025
Красноярца арестовали за поджог дома, в котором погибли женщина и ребенок
Емельяновский районный суд арестовал на 2 месяца красноярца, который, по версии следствия, устроил поджог в доме, в результате которого погибли мать с... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T07:28:00+03:00
2025-10-17T07:28:00+03:00
2025-10-17T07:28:00+03:00
происшествия
красноярский край
республика хакасия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048094869_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b8b24c75e3dc794099f09a6e2211b4b2.jpg
https://ria.ru/20251016/sud-2048658481.html
https://ria.ru/20251017/arest-2048758911.html
красноярский край
республика хакасия
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048094869_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_acf1e7d4a79333daa61942f72a8e7bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, республика хакасия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Республика Хакасия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
Красноярца арестовали за поджог дома, в котором погибли женщина и ребенок
Суд арестовал красноярца за поджог дома, где погибли женщина и ребенок
КРАСНОЯРСК, 17 окт – РИА Новости. Емельяновский районный суд арестовал на 2 месяца красноярца, который, по версии следствия, устроил поджог в доме, в результате которого погибли мать с трехгодовалым сыном, а двухгодовалая девочка серьезно пострадала, сообщает краевая прокуратура.
Ранее в ГСУ СК
по Красноярскому краю
и Хакасии
сообщали, что инцидент произошел во вторник ночью. Сообщение о пожаре поступило от соседей. Во время пожара дома находилась мать с двумя маленькими детьми. Девочку из огня достали спасатели. Она была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.
Позже ведомство сообщило, что в результате работы следователей и полиции установлено, что к возникновению в доме пожара причастен 40-летний житель Красноярска
. Мужчина 13 октября приехал к женщине в гости, а после между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанёс потерпевшей несколько ударов по голове, и она потеряла сознание. Не желая нести наказание, мужчина устроил пожар и скрылся с места преступления.
"С учетом позиции прокурора суд (Емельяновский районный суд – ред.) заключил под стражу на 2 месяца слесаря, подозреваемого в убийстве 3-летнего ребенка и его матери", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
По данным ведомства, погибшая женщина является супругой приятеля подозреваемого по делу. Муж в это время находился в больнице в красноярском городе Ужур
. Сам подозреваемый отрицает свою вину в совершении преступления, однако согласился на задержание и ходатайство о заключении под стражу.
Уточняется, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.