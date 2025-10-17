МЧС на месте пожара в частном доме села Арейское под Красноярском. Архивное фото

МЧС на месте пожара в частном доме села Арейское под Красноярском

Красноярца арестовали за поджог дома, в котором погибли женщина и ребенок

КРАСНОЯРСК, 17 окт – РИА Новости. Емельяновский районный суд арестовал на 2 месяца красноярца, который, по версии следствия, устроил поджог в доме, в результате которого погибли мать с трехгодовалым сыном, а двухгодовалая девочка серьезно пострадала, сообщает краевая прокуратура.

Ранее в ГСУ СК по Красноярскому краю Хакасии сообщали, что инцидент произошел во вторник ночью. Сообщение о пожаре поступило от соседей. Во время пожара дома находилась мать с двумя маленькими детьми. Девочку из огня достали спасатели. Она была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Позже ведомство сообщило, что в результате работы следователей и полиции установлено, что к возникновению в доме пожара причастен 40-летний житель Красноярска . Мужчина 13 октября приехал к женщине в гости, а после между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанёс потерпевшей несколько ударов по голове, и она потеряла сознание. Не желая нести наказание, мужчина устроил пожар и скрылся с места преступления.

"С учетом позиции прокурора суд (Емельяновский районный суд – ред.) заключил под стражу на 2 месяца слесаря, подозреваемого в убийстве 3-летнего ребенка и его матери", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

По данным ведомства, погибшая женщина является супругой приятеля подозреваемого по делу. Муж в это время находился в больнице в красноярском городе Ужур . Сам подозреваемый отрицает свою вину в совершении преступления, однако согласился на задержание и ходатайство о заключении под стражу.