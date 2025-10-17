Рейтинг@Mail.ru
Красноярца арестовали за поджог дома, в котором погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/dom-2048769423.html
Красноярца арестовали за поджог дома, в котором погибли женщина и ребенок
Красноярца арестовали за поджог дома, в котором погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 17.10.2025
Красноярца арестовали за поджог дома, в котором погибли женщина и ребенок
Емельяновский районный суд арестовал на 2 месяца красноярца, который, по версии следствия, устроил поджог в доме, в результате которого погибли мать с... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T07:28:00+03:00
2025-10-17T07:28:00+03:00
происшествия
красноярский край
республика хакасия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048094869_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b8b24c75e3dc794099f09a6e2211b4b2.jpg
https://ria.ru/20251016/sud-2048658481.html
https://ria.ru/20251017/arest-2048758911.html
красноярский край
республика хакасия
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048094869_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_acf1e7d4a79333daa61942f72a8e7bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, республика хакасия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Республика Хакасия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
Красноярца арестовали за поджог дома, в котором погибли женщина и ребенок

Суд арестовал красноярца за поджог дома, где погибли женщина и ребенок

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияМЧС на месте пожара в частном доме села Арейское под Красноярском
МЧС на месте пожара в частном доме села Арейское под Красноярском - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
МЧС на месте пожара в частном доме села Арейское под Красноярском. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 17 окт – РИА Новости. Емельяновский районный суд арестовал на 2 месяца красноярца, который, по версии следствия, устроил поджог в доме, в результате которого погибли мать с трехгодовалым сыном, а двухгодовалая девочка серьезно пострадала, сообщает краевая прокуратура.
Ранее в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщали, что инцидент произошел во вторник ночью. Сообщение о пожаре поступило от соседей. Во время пожара дома находилась мать с двумя маленькими детьми. Девочку из огня достали спасатели. Она была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Суд отправил под домашний арест концессионера строительства дома-интерната
Вчера, 16:25
Позже ведомство сообщило, что в результате работы следователей и полиции установлено, что к возникновению в доме пожара причастен 40-летний житель Красноярска. Мужчина 13 октября приехал к женщине в гости, а после между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанёс потерпевшей несколько ударов по голове, и она потеряла сознание. Не желая нести наказание, мужчина устроил пожар и скрылся с места преступления.
"С учетом позиции прокурора суд (Емельяновский районный суд – ред.) заключил под стражу на 2 месяца слесаря, подозреваемого в убийстве 3-летнего ребенка и его матери", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
По данным ведомства, погибшая женщина является супругой приятеля подозреваемого по делу. Муж в это время находился в больнице в красноярском городе Ужур. Сам подозреваемый отрицает свою вину в совершении преступления, однако согласился на задержание и ходатайство о заключении под стражу.
Уточняется, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.
Суд - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трем фигурантам драки в Щелково, в которой погиб футболист, продлили арест
04:05
 
ПроисшествияКрасноярский крайРеспублика ХакасияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала