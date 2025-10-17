https://ria.ru/20251017/dolya-2048869516.html
Путин разрешил передать долю Sinopec в "Сибуре"
Путин разрешил передать долю Sinopec в "Сибуре" - РИА Новости, 17.10.2025
Путин разрешил передать долю Sinopec в "Сибуре"
Президент России Владимир Путин разрешил структуре китайской Sinopec Soihl Hong Kong Holding приобрести 217,8 миллиона акций "Сибура", что составляет 8,5% от... РИА Новости, 17.10.2025
экономика
россия
владимир путин
сибур холдинг
sinopec
россия
Путин разрешил передать долю Sinopec в "Сибуре"
Путин разрешил китайской Sinopec приобрести 217,8 млн акций «Сибура»