14:16 17.10.2025
Путин разрешил передать долю Sinopec в "Сибуре"
Путин разрешил передать долю Sinopec в "Сибуре"
Путин разрешил передать долю Sinopec в "Сибуре"

Путин разрешил китайской Sinopec приобрести 217,8 млн акций «Сибура»

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавильон компании "Сибур" на Международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве
Павильон компании "Сибур" на Международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил структуре китайской Sinopec Soihl Hong Kong Holding приобрести 217,8 миллиона акций "Сибура", что составляет 8,5% от его уставного капитала, у другой "дочки" Sinopec - Soihl Cyprus Investment, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Разрешить совершение Соихл Гонконг Холдинг Лимитед... сделки по приобретению 217 847 910 обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сибур Холдинг", принадлежащих Соихл Сайпрус Инвестмент Лимитед", - говорится в распоряжении.
Уставной капитал "Сибура" составляет 25 629 165 890 рублей, разделённых на 2 562 916 589 обыкновенных акций. Таким образом, от одной структуры другой передана доля в 8,5%. Это вся доля, которой владеет китайская Sinopec - Soihl принадлежит ей на 100%.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Венгрия оценила возможность приобретения доли в "Нефтяной индустрии Сербии"
15 октября, 17:34
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСибур ХолдингSinopec
 
 
