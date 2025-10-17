https://ria.ru/20251017/dmitriev-2048764692.html
Дмитриев назвал позитивный эффект от туннеля через Берингов пролив
Дмитриев назвал позитивный эффект от туннеля через Берингов пролив - РИА Новости, 17.10.2025
Дмитриев назвал позитивный эффект от туннеля через Берингов пролив
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что позитивный эффект от строительство туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску, будет иметь глобальный... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T06:04:00+03:00
2025-10-17T06:04:00+03:00
2025-10-17T06:25:00+03:00
экономика
берингов пролив
россия
аляска
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg
https://ria.ru/20251016/razgovor-2048716393.html
https://ria.ru/20251017/dmitriev-2048764465.html
берингов пролив
россия
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e058c017f0fcf44cefb0116434c05ed6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, берингов пролив, россия, аляска, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сша, дональд трамп, владимир путин
Экономика, Берингов пролив, Россия, Аляска, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Дмитриев назвал позитивный эффект от туннеля через Берингов пролив
Дмитриев: туннель через Берингов пролив изменит все в лучшую сторону