Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал позитивный эффект от туннеля через Берингов пролив - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 17.10.2025 (обновлено: 06:25 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/dmitriev-2048764692.html
Дмитриев назвал позитивный эффект от туннеля через Берингов пролив
Дмитриев назвал позитивный эффект от туннеля через Берингов пролив - РИА Новости, 17.10.2025
Дмитриев назвал позитивный эффект от туннеля через Берингов пролив
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что позитивный эффект от строительство туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску, будет иметь глобальный... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T06:04:00+03:00
2025-10-17T06:25:00+03:00
экономика
берингов пролив
россия
аляска
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg
https://ria.ru/20251016/razgovor-2048716393.html
https://ria.ru/20251017/dmitriev-2048764465.html
берингов пролив
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e058c017f0fcf44cefb0116434c05ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, берингов пролив, россия, аляска, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сша, дональд трамп, владимир путин
Экономика, Берингов пролив, Россия, Аляска, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Дмитриев назвал позитивный эффект от туннеля через Берингов пролив

Дмитриев: туннель через Берингов пролив изменит все в лучшую сторону

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что позитивный эффект от строительство туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску, будет иметь глобальный характер.
Ранее Дмитриев сообщил о перспективе строительства межконтинентального туннеля с помощью технологий компании Boring Company. Один из пользователей социальной сети Х предположил, что этот проект изменит всю мировую торговлю.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Дмитриев назвал разговор Путина и Трампа позитивным и продуктивным
дополняется ...
"Это не только изменило бы мировую торговлю, это изменило бы вообще все в лучшую сторону", - прокомментировал Дмитриев.
Глава РФПИ также обратил внимание на прогнозы о том, что после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина передача Киеву американских ракет Tomahawk выглядит маловероятной.
"Разве не лучше связать Африку и Евразию с Америкой, Россией и США через туннель Аляска-Россия, чем увеличивать риск Третьей мировой войны?" - написал Дмитриев.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Дмитриев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа в Будапеште
05:47
 
ЭкономикаБерингов проливРоссияАляскаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала