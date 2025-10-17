Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа в Будапеште - РИА Новости, 17.10.2025
05:47 17.10.2025
Дмитриев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа в Будапеште
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне будущей встречи... РИА Новости, 17.10.2025
россия, будапешт, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа в Будапеште

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне будущей встречи лидеров РФ и США заявил, что каждый раз, когда кажется, что мир на Украине становится ближе, подстрекатели войн и русофобы Европы делают одно и то же: пытаются сорвать шаги в направлении мира.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Энергетические компании в США хотят работать с Россией, заявил Дмитриев
Вчера, 13:07
"Мы уже видели эту схему раньше: каждый раз, когда появляются признаки движения к (достижению - ред.) мира, подстрекатели войн старой закалки и русоненавистники Евросоюза и Великобритании пытаются сорвать мир. Они хотят прекратить любой диалог, который позволил бы исправить их ложные нарративы. Но диалог и мир одержат верх", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, заявившего, что каждый раз, когда кажется, что Трамп начнет оказывать серьезное давление на Путина, тот якобы совершает отвлекающий маневр.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Дмитриев назвал разговор Путина и Трампа позитивным и продуктивным
дополняется ...
 
