Дмитриев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа в Будапеште

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне будущей встречи лидеров РФ и США заявил, что каждый раз, когда кажется, что мир на Украине становится ближе, подстрекатели войн и русофобы Европы делают одно и то же: пытаются сорвать шаги в направлении мира.