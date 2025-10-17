В СПЧ призвали разработать меры по адаптации депортированных из Прибалтики

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. России необходим комплекс мер по приему и адаптации граждан РФ, депортированных из прибалтийских стран, к этой работе должны быть подключены институты гражданского общества, заявил РИА Новости член СПЧ, член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Александр Брод.

"В современной Латвии происходит проблема, которую ряд экспертов квалифицируют как этноцид, это уничтожение национальной идентичности, национальной культуры, языка, традиций, насильственное переселение из мест традиционного обитания, дискриминация по национальному признаку, невозможность занимать соответствующие должности в органах госуправления, в бизнесе. Подобная трагедия происходит в современной Латвии", - сказал Брод

По его словам, угрозы депортации из-за несдачи языкового экзамена - это нарушение Всеобщей декларации прав человека и многочисленных конвенций по защите языковых и культурных прав.

"Русские как национальное меньшинство в Латвии фактически не могут изучать свой язык, использовать его и приобщать к этой культуре своих детей… Российское правительство должно ответить на эти глобальные нарушения международного права. Считаю, должен быть разработан специальный комплекс мер по приему и адаптации граждан, депортированных из прибалтийских стран. И это могут быть не только прибалтийские страны, но и Молдова Украина . Предстоит серьезная работа, к которой должны быть подключены в том числе и институты гражданского общества", - добавил член СПЧ.

Кроме того, он отметил, что меры реагирования на действия Латвии со стороны РФ могут быть экономическими и политическими. "Мы вправе наложить запрет на распространение латвийских товаров, наложить запрет на использование латвийской собственности", - сказал он.

"Власти России должны принимать депортируемых, обеспечивать им зеленый коридор для легализации, социализации и возможности обустроиться - это временное жилье, медицинская помощь с учетом того, что среди депортируемых немало пожилых людей, это легализация документов без бюрократических проволочек", - добавил Брод.