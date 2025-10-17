В Екатеринбурге возбудили дело против "дочки" "Облкоммунэнерго"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело против представителей АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК") о хищении имущества на сумму около 10 миллионов рублей у компании АО "Уралсевергаз" при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
"В Екатеринбурге представители АО "Объединенная теплоснабжающая компания" с 2021 по сентябрь 2025 года, злоупотребляя доверием при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа с АО "Уралсевергаз", похитили у последней имущество на сумму порядка 10 миллионов рублей. Имена представителей АО "Объединенная теплоснабжающая компания" пока остаются неизвестными. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в составе группы, в крупном размере)", - сказал собеседник.
АО "ОТСК" является дочерней компанией АО "Облкоммунэнерго", чьи активы, принадлежащие уральскому коммунальному холдингу "Корпорация СТС", 10 октября были обращены в доход государства решением Ленинского районного суда Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры.
"Уралсевергаз" входит в структуру "Роснефти".
Бенефициар "Корпорации СТС" Алексей Бобров, председатель ее правления Татьяна Черных и бывший гендиректор "ОТСК" Антон Боликов сейчас находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве, им вменяется хищение субсидий, выделенных правительством региона. Вместе с ними по делу проходит бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Фигуранты своей вины не признают.