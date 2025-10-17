В Екатеринбурге возбудили дело против "дочки" "Облкоммунэнерго"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело против представителей АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК") о хищении имущества на сумму около 10 миллионов рублей у компании АО "Уралсевергаз" при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.