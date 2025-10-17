Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге возбудили дело против "дочки" "Облкоммунэнерго" - РИА Новости, 17.10.2025
15:23 17.10.2025
В Екатеринбурге возбудили дело против "дочки" "Облкоммунэнерго"
В Екатеринбурге возбудили дело против "дочки" "Облкоммунэнерго" - РИА Новости, 17.10.2025
В Екатеринбурге возбудили дело против "дочки" "Облкоммунэнерго"
Возбуждено уголовное дело против представителей АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК") о хищении имущества на сумму около 10 миллионов рублей у... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:23:00+03:00
2025-10-17T15:23:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
алексей бобров
генеральная прокуратура рф
роснефть
екатеринбург
россия
свердловская область
происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, алексей бобров, генеральная прокуратура рф, роснефть
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Алексей Бобров, Генеральная прокуратура РФ, Роснефть
В Екатеринбурге возбудили дело против "дочки" "Облкоммунэнерго"

На Урале завели дело о хищении 10 миллионов рублей "дочкой" "Облкоммунэнерго"

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело против представителей АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК") о хищении имущества на сумму около 10 миллионов рублей у компании АО "Уралсевергаз" при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
Екатеринбурге представители АО "Объединенная теплоснабжающая компания" с 2021 по сентябрь 2025 года, злоупотребляя доверием при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа с АО "Уралсевергаз", похитили у последней имущество на сумму порядка 10 миллионов рублей. Имена представителей АО "Объединенная теплоснабжающая компания" пока остаются неизвестными. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в составе группы, в крупном размере)", - сказал собеседник.
АО "ОТСК" является дочерней компанией АО "Облкоммунэнерго", чьи активы, принадлежащие уральскому коммунальному холдингу "Корпорация СТС", 10 октября были обращены в доход государства решением Ленинского районного суда Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры.
"Уралсевергаз" входит в структуру "Роснефти".
Бенефициар "Корпорации СТС" Алексей Бобров, председатель ее правления Татьяна Черных и бывший гендиректор "ОТСК" Антон Боликов сейчас находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве, им вменяется хищение субсидий, выделенных правительством региона. Вместе с ними по делу проходит бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Фигуранты своей вины не признают.
Суд - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Экс-главу ООО "Вектор" будут судить за хищение на гособоронзаказе
Вчера, 11:36
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСвердловская областьАлексей БобровГенеральная прокуратура РФРоснефть
 
 
