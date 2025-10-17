После гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева возбудили дело об убийстве

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дело об убийстве и воспрепятствовании работе журналистов возбуждено после гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105, статьей 144 УК РФ (убийство и покушение на убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту гибели журналиста Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича", — сказала она.
В СК отметили, что украинские националисты вновь атаковали российских журналистов, освещающих события специальной военной операции.
Следователи работают над установлением причастных к этому преступлению для их уголовного преследования, добавила Петренко.
Гибель Ивана Зуева
Военкор РИА Новости погиб при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.
Пал смертью храбрых: погиб военкор Иван Зуев
Вчера, 22:33
Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность президента Владимира Путина.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.
Главред "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему военкору Войткевичу. Он много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.