Рейтинг@Mail.ru
После гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева возбудили дело об убийстве - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 17.10.2025 (обновлено: 12:42 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/delo-2048797780.html
После гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева возбудили дело об убийстве
После гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева возбудили дело об убийстве - РИА Новости, 17.10.2025
После гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева возбудили дело об убийстве
Дело об убийстве и воспрепятствовании работе журналистов возбуждено после гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T10:04:00+03:00
2025-10-17T12:42:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
иван зуев
юрий войткевич
светлана петренко
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048822461_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_97f7b79e90ae3d6964525365f221033b.jpg
https://ria.ru/20251016/zuev-2048735381.html
https://ria.ru/20251017/moskalkova-2048821518.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Памяти военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева
Ваня не работал в кадре, видео с ним не так уж и много, он был скромный, добрый и жизнелюбивый. При этом всегда спокойный, смелый и четкий профессионал. Ване было 39 лет.
2025-10-17T10:04
true
PT0M59S
Кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым
РИА Новости публикует кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым. Авдеевка, май 2024 года.
2025-10-17T10:04
true
PT0M10S
Дмитрий Киселев: "Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте"
"Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте", - сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 24". Коллектив медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит РИА Новости, приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего военкора Ивана Зуева. Тяжелораненому военному корреспонденту РИА Новости Юрию Войткевичу проводят операцию, после этого его доставят в Москву, сообщил Киселев.
2025-10-17T10:04
true
PT2M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048822461_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_489a37783cd09076356e32da45b65962.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, иван зуев, юрий войткевич, светлана петренко, запорожская область
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Светлана Петренко, Запорожская область
После гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева возбудили дело об убийстве

СК возбудил дело об убийстве после смерти военкора РИА Новости Зуева

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дело об убийстве и воспрепятствовании работе журналистов возбуждено после гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105, статьей 144 УК РФ (убийство и покушение на убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту гибели журналиста Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича", — сказала она.
В СК отметили, что украинские националисты вновь атаковали российских журналистов, освещающих события специальной военной операции.
Следователи работают над установлением причастных к этому преступлению для их уголовного преследования, добавила Петренко.

Гибель Ивана Зуева

Военкор РИА Новости погиб при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Пал смертью храбрых: погиб военкор Иван Зуев
Вчера, 22:33
Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность президента Владимира Путина.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.
Главред "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему военкору Войткевичу. Он много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Москалькова призвала международные органы расследовать гибель военкора Зуева
11:41
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияИван ЗуевЮрий ВойткевичСветлана ПетренкоЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала