После гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева возбудили дело об убийстве

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дело об убийстве и воспрепятствовании работе журналистов возбуждено после гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность президента Владимира Путина.