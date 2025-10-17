С делом экс-совладельца "Азбуки вкуса" объединили более 100 уголовных дел

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 100 уголовных дел объединены с делом экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского о преступном сообществе, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Отмечается, что изначально дело было возбуждено по факту хищения путем обмана денежных средств граждан под предлогом реализации векселей в офисах ПАО " Азиатско-Тихоокеанский Банк ".

"В одном производстве с уголовным делом соединено более 100 уголовных дел, возбужденных по аналогичным фактам хищений денежных средств граждан на территории различных субъектов Российской Федерации, хищений денежных средств кредитных организаций ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк", ПАО " М2М Прайвет Банк " и иных физических и юридических лиц, хищений денежных средств и преднамеренного банкротства ПАО " БайкалБанк ", а также уголовное дело... по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 и 3 статьи 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе)", - сказано в документе.

Якубовского арестовали по второму делу после того, как он получил 8 лет за мошенничество.

Аналогичные меры пресечения в середине апреля избрали также экс-гендиректору золотодобывающей компании "Петропавловск" Павлу Масловскому и бывшему топ-менеджеру компании, входящей в холдинг ООО "ППФИН Холдинг", Светлане Безруковой.

Как сообщалось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы , Якубовскому и Масловскому вменяется создание преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), Безруковой - создание преступного сообщества или участие в нем, совершенные с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ).