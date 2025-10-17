https://ria.ru/20251017/delo-2048762803.html
С делом экс-совладельца "Азбуки вкуса" объединили более 100 уголовных дел
С делом экс-совладельца "Азбуки вкуса" объединили более 100 уголовных дел - РИА Новости, 17.10.2025
С делом экс-совладельца "Азбуки вкуса" объединили более 100 уголовных дел
Более 100 уголовных дел объединены с делом экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского о преступном сообществе, сказано в материалах дела, с которыми... РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 100 уголовных дел объединены с делом экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского о преступном сообществе, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Отмечается, что изначально дело было возбуждено по факту хищения путем обмана денежных средств граждан под предлогом реализации векселей в офисах ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк
".
"В одном производстве с уголовным делом соединено более 100 уголовных дел, возбужденных по аналогичным фактам хищений денежных средств граждан на территории различных субъектов Российской Федерации, хищений денежных средств кредитных организаций ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк", ПАО "М2М Прайвет Банк
" и иных физических и юридических лиц, хищений денежных средств и преднамеренного банкротства ПАО "БайкалБанк
", а также уголовное дело... по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 и 3 статьи 210 УК РФ
(организация и участие в преступном сообществе)", - сказано в документе.
Якубовского арестовали по второму делу после того, как он получил 8 лет за мошенничество.
Аналогичные меры пресечения в середине апреля избрали также экс-гендиректору золотодобывающей компании "Петропавловск" Павлу Масловскому и бывшему топ-менеджеру компании, входящей в холдинг ООО "ППФИН Холдинг", Светлане Безруковой.
Как сообщалось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы
, Якубовскому и Масловскому вменяется создание преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), Безруковой - создание преступного сообщества или участие в нем, совершенные с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ).
Пресненский райсуд 9 апреля приговорил Якубовского к восьми годам колонии по делу о мошенничестве, Масловский получил 13,5 лет, Безруковой назначено пять лет. Приговор обжалован.