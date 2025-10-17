СМИ сообщили о полном отключении света в Чугуеве

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Город Чугуев Харьковской области Украины полностью остался без электроснабжения в результате взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Чугуев Харьковской области остался без света после массированного удара, сообщают местные паблики. По их информации, в городе было 12 взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о пяти взрывах в городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Вчера, 21:47