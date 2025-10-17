Рейтинг@Mail.ru
Черногория готовится привести визовый режим к стандартам ЕС - РИА Новости, 17.10.2025
17:22 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/chernogorija-2048940941.html
Черногория готовится привести визовый режим к стандартам ЕС
Черногория в скором времени приведет свой визовый режим к стандартам ЕС, хотя и пытается отсрочить этот процесс ради поддержания туристического сектора, заявил... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T17:22:00+03:00
2025-10-17T17:22:00+03:00
в мире, черногория, яков милатович, евросоюз
В мире, Черногория, Яков Милатович, Евросоюз
Черногория готовится привести визовый режим к стандартам ЕС

Милатович: Черногория скоро приведет визовый режим к стандартам ЕС

© РИА Новости / Варвара Гертье | Флаг Черногории на фоне города Котор
Флаг Черногории на фоне города Котор - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Флаг Черногории на фоне города Котор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Черногория в скором времени приведет свой визовый режим к стандартам ЕС, хотя и пытается отсрочить этот процесс ради поддержания туристического сектора, заявил президент Черногории Яков Милатович.
"Мы пытаемся как можно дольше отсрочить это (введение виз - ред.), чтобы сохранить наш туристический сектор. Сейчас мы немного находимся в вакууме, так как у нас нет полного доступа к фондам ЕС", - сказал он в интервью Politico.
Которский залив - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Черногория может стать 28-м членом ЕС, заявила еврокомиссар
2 сентября, 17:09
Милатович добавил, что Черногория "очень скоро" приведет свой визовый режим к стандартам ЕС. Он также сообщил, что его "беспокоит приток российских денег" в экономику.
Издание напомнило, что на данный момент Черногория не ввела визы для россиян. Граждане России могут въезжать в страну на срок до 30 дней.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в Европейский союз. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата - лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней в настоящее время в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Столица Черногории Подгорица - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Парламент Черногории одобрил участие военных в миссии поддержки Украине
12 июня, 20:35
 
В миреЧерногорияЯков МилатовичЕвросоюз
 
 
