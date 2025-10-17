Черногория готовится привести визовый режим к стандартам ЕС

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Черногория в скором времени приведет свой визовый режим к стандартам ЕС, хотя и пытается отсрочить этот процесс ради поддержания туристического сектора, заявил президент Черногории Яков Милатович.
2 сентября, 17:09
Милатович добавил, что Черногория "очень скоро" приведет свой визовый режим к стандартам ЕС. Он также сообщил, что его "беспокоит приток российских денег" в экономику.
Издание напомнило, что на данный момент Черногория не ввела визы для россиян. Граждане России могут въезжать в страну на срок до 30 дней.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в Европейский союз. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата - лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней в настоящее время в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.