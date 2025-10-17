Медведев рассказал о прибытии в войсковые части 336 тысяч контрактников

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в войсковые части РФ прибыли 336 тысяч человек, которые заключили контракт в 2025 году, а также 28 тысяч добровольцев.

"В общей сложности у нас прибыли в войсковые части 336 тысяч человек, которые заключили в этом году контракт, а также 28 тысяч добровольцев. Таковы актуальные цифры на сегодняшний день", - сказал Медведев.