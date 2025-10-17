https://ria.ru/20251017/chasti-2048954929.html
Медведев рассказал о прибытии в войсковые части 336 тысяч контрактников
2025-10-17T18:27:00+03:00
2025-10-17T18:27:00+03:00
2025-10-17T18:35:00+03:00
