В Бухаресте в жилом доме прогремел мощный взрыв, есть погибшие
10:45 17.10.2025 (обновлено: 11:37 17.10.2025)
В Бухаресте в жилом доме прогремел мощный взрыв, есть погибшие
В Бухаресте в жилом доме прогремел мощный взрыв, есть погибшие
Мощный взрыв прогремел в доме в районе Рахова на юго-западе Бухареста, передает телеканал Digi24 со ссылкой на городской Инспекторат по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T10:45:00+03:00
2025-10-17T11:37:00+03:00
В Бухаресте в жилом доме прогремел мощный взрыв, есть погибшие

В Бухаресте при взрыве в жилом доме погибли два человека

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва в жилом доме в районе Рахова в Бухаресте
Последствия взрыва в жилом доме в районе Рахова в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : соцсети
Последствия взрыва в жилом доме в районе Рахова в Бухаресте
КИШИНЕВ, 17 окт — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в доме в районе Рахова на юго-западе Бухареста, передает телеканал Digi24 со ссылкой на городской Инспекторат по чрезвычайным ситуациям.
"Два человека погибли, одиннадцать получили ранения. На месте работают пожарные, полиция и бригады скорой помощи. Активирован "красный план" экстренного реагирования", — говорится в сообщении.
По информации спасателей, взрыв разрушил два верхних этажа восьмиэтажного дома, сильнее всего пострадали квартиры в угловых секциях.
Причины взрыва выясняются. По предварительным данным, произошла утечка бытового газа.
Подобные происшествия были в Румынии и раньше: в июне 2024 года в Плоешти при взрыве газа в жилом доме пострадали девять человек, а в сентябре 2023-го в Сибиу погибли два человека. После серии аварий в жилом секторе власти усилили контроль за состоянием бытовых газовых сетей.
Пожарная машина в Испании - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Испании около 20 человек пострадали при взрыве газа в доме
3 марта, 21:35
 
