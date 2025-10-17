https://ria.ru/20251017/buharest-2048809623.html
Мощный взрыв прогремел в доме в районе Рахова на юго-западе Бухареста, передает телеканал Digi24 со ссылкой на городской Инспекторат по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 17.10.2025
В Бухаресте в жилом доме прогремел мощный взрыв, есть погибшие
В Бухаресте при взрыве в жилом доме погибли два человека
КИШИНЕВ, 17 окт — РИА Новости.
Мощный взрыв прогремел в доме в районе Рахова на юго-западе Бухареста, передает телеканал Digi24
со ссылкой на городской Инспекторат по чрезвычайным ситуациям.
"Два человека погибли, одиннадцать получили ранения. На месте работают пожарные, полиция и бригады скорой помощи. Активирован "красный план" экстренного реагирования", — говорится в сообщении.
По информации спасателей, взрыв разрушил два верхних этажа восьмиэтажного дома, сильнее всего пострадали квартиры в угловых секциях.
Причины взрыва выясняются. По предварительным данным, произошла утечка бытового газа.
Подобные происшествия были в Румынии
и раньше: в июне 2024 года в Плоешти при взрыве газа в жилом доме пострадали девять человек, а в сентябре 2023-го в Сибиу погибли два человека. После серии аварий в жилом секторе власти усилили контроль за состоянием бытовых газовых сетей.