https://ria.ru/20251017/bryansk-2048956039.html
В Брянской области при ударе FPV-дронов пострадал мирный житель
В Брянской области при ударе FPV-дронов пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.10.2025
В Брянской области при ударе FPV-дронов пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате удара FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю в деревне Шилинка Суземского района Брянской области, сообщил РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T18:31:00+03:00
2025-10-17T18:31:00+03:00
2025-10-17T18:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
суземский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
https://ria.ru/20251017/zuev--2048895153.html
суземский район
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суземский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суземский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при ударе FPV-дронов пострадал мирный житель
В Брянской области мирный житель пострадал при ударе дронов ВСУ по автомобилю