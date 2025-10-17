Рейтинг@Mail.ru
Глава Reform UK пообещал сбивать самолеты России, если станет премьером
04:44 17.10.2025 (обновлено: 05:55 17.10.2025)
Глава Reform UK пообещал сбивать самолеты России, если станет премьером
Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что если он станет следующим премьер-министром Великобритании, то будет сбивать... РИА Новости, 17.10.2025
Глава Reform UK пообещал сбивать самолеты России, если станет премьером

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что если он станет следующим премьер-министром Великобритании, то будет сбивать российские самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство НАТО.
В интервью агентству Блумберг политика спросили, как бы он поступил при нарушении воздушного пространства союзников по альянсу российскими самолетами, если бы стал премьером.
Румынские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Рютте заявил, что НАТО не стоит сбивать российские самолеты
15 октября, 09:46
"Надо их сбивать", — ответил он.
Как передает агентство, Фараж повторил ранее высказанное им мнение о том, что одной из причин начала конфликта на Украине стало "бесконечное" расширение НАТО и Евросоюза на восток.
На вопрос о том, стоит ли использовать замороженные российские активы для помощи Киеву, лидер Reform UK заявил, что стоит, если эти средства были получены незаконным путем. При этом политик призвал с большой осторожностью подходить к вопросу размещения британских войск на Украине в случае перемирия, добавив, что, вероятно, поддержал бы их отправку в качестве миротворцев ООН.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
НАТО обсуждает возможность сбивать российские истребители, пишет Telegraph
14 октября, 23:53
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Североатлантический совет НАТО ранее возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах, при этом в Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности России ни одна страна не привела. Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников сообщил 27 сентября в разговоре с РИА Новости, что истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию Евросоюза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию. Посол России в Бельгии Денис Гончар 9 октября заявил, что НАТО использовала ложные обвинения в адрес России в нарушении воздушного пространства ЕС для оправдания начала новой операции альянса.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ЕП призвал сбивать российские самолеты и использовать замороженные активы
9 октября, 14:40
 
