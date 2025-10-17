Глава Reform UK пообещал сбивать самолеты России, если станет премьером

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что если он станет следующим премьер-министром Великобритании, то будет сбивать российские самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство НАТО.
В интервью агентству Блумберг политика спросили, как бы он поступил при нарушении воздушного пространства союзников по альянсу российскими самолетами, если бы стал премьером.
Рютте заявил, что НАТО не стоит сбивать российские самолеты
15 октября, 09:46
"Надо их сбивать", — ответил он.
На вопрос о том, стоит ли использовать замороженные российские активы для помощи Киеву, лидер Reform UK заявил, что стоит, если эти средства были получены незаконным путем. При этом политик призвал с большой осторожностью подходить к вопросу размещения британских войск на Украине в случае перемирия, добавив, что, вероятно, поддержал бы их отправку в качестве миротворцев ООН.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Североатлантический совет НАТО ранее возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах, при этом в Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности России ни одна страна не привела. Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников сообщил 27 сентября в разговоре с РИА Новости, что истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию Евросоюза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию. Посол России в Бельгии Денис Гончар 9 октября заявил, что НАТО использовала ложные обвинения в адрес России в нарушении воздушного пространства ЕС для оправдания начала новой операции альянса.