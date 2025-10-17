https://ria.ru/20251017/bolton-2048751878.html
Защита Болтона заявила, что дело о секретных документах лишено оснований
Защита Болтона заявила, что дело о секретных документах лишено оснований
Защита бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона заявила, что уголовное дело против него лишено основания. РИА Новости, 17.10.2025
сша
Адвокат Лоуэлла: дело Болтона о секретных документах лишено оснований