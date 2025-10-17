Рейтинг@Mail.ru
01:43 17.10.2025
Защита Болтона заявила, что дело о секретных документах лишено оснований
Защита бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона заявила, что уголовное дело против него лишено основания.
2025-10-17T01:43:00+03:00
2025-10-17T01:43:00+03:00
в мире
сша
джон болтон
дональд трамп
фбр
в мире, сша, джон болтон, дональд трамп, фбр
В мире, США, Джон Болтон, Дональд Трамп, ФБР
Джон Болтон
© AP Photo / Alex Brandon
Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Защита бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона заявила, что уголовное дело против него лишено основания.
"Эти обвинения основаны на фрагментах личных дневников посла Болтона, которые он вел на протяжении 45 лет своей карьеры. Записи не являются секретными и доступны только его ближайшим родственникам", - цитирует адвоката Болтона Аббе Лоуэлла Fox News.
Ранее Болтону предъявили обвинения по делу о незаконной передаче секретной информации. В сентябре, согласно судебным документам, опубликованным минюстом США, ФБР изъяло у Болтона документы и технику из-за подозрений в несанкционированном хранении секретных данных, а также неправомерной передаче информации о национальной обороне.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
NYT: письма Болтона могли быть перехвачены разведкой "страны-противника"
28 августа, 10:40
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
