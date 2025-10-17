Расследование о вмешательстве Болсонару в работу полиции возобновили

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 окт - РИА Новости. Судья федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис распорядился возобновить расследование в отношении бывшего президента страны Жаира Болсонару, связанное с возможным вмешательством в независимую работу федеральной полиции.

В постановлении, вынесенном в четверг, судья ди Мораис поручил федеральной полиции провести "дополнительные следственные действия" и направить материалы в генеральную прокуратуру, которая в течение 15 дней должна решить, следует ли предъявлять обвинение бывшему президенту.

Дело восходит к 2020 году, когда занимавший тогда пост министра юстиции Сержиу Мору покинул правительство, обвинив Болсонару в попытке повлиять на деятельность федеральной полиции, чтобы защитить некоторых своих родственников, имевших судебные проблемы.

В то время президент снял с должности директора федеральной полиции, объяснив это желанием иметь доступ к информации о расследованиях, касавшихся его семьи, как утверждал Мору.

Расследование действий Болсонару было начато в апреле 2020 года, однако через два года, когда он все еще занимал пост президента, федеральная полиция пришла к выводу об отсутствии признаков нарушений, а назначенный им генеральный прокурор Аугусту Арас попросил закрыть дело.

Болсонару остается фигурантом нескольких судебных процессов, а также уже осужден на 27 лет и три месяца тюремного заключения за руководство попыткой государственного переворота после поражения на выборах 2022 года.