Сына президента Боливии задержали по делу о домашнем насилии

МЕХИКО, 17 окт - РИА Новости. Марсело Арсе Москейра, сын президента Боливии Луиса Арсе, задержан по делу о предполагаемом совершении преступления, связанного с семейным или домашним насилием, сообщила генеральная прокуратура.

"Генеральная прокуратура государства подтверждает задержание Марсело Арсе М., находящегося под следствием по предполагаемому преступлению семейного или домашнего насилия. В ближайшие часы обвиняемый должен дать показания перед назначенным прокурором", – говорится в официальном заявлении ведомства.

Как сообщают местные СМИ, ордер на задержание был выдан прокуратурой департамента Санта-Крус 19 сентября после жалобы, поданной партнершей Арсе Москейры, которая обвинила его в физическом насилии. Несмотря на то, что позднее женщина отозвала заявление, расследование продолжилось по инициативе прокуратуры, и ордер на задержание остался в силе.