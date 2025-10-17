https://ria.ru/20251017/boliviya-2048759446.html
Сына президента Боливии задержали по делу о домашнем насилии
2025-10-17T04:18:00+03:00
МЕХИКО, 17 окт - РИА Новости. Марсело Арсе Москейра, сын президента Боливии Луиса Арсе, задержан по делу о предполагаемом совершении преступления, связанного с семейным или домашним насилием, сообщила генеральная прокуратура.
"Генеральная прокуратура государства подтверждает задержание Марсело Арсе М., находящегося под следствием по предполагаемому преступлению семейного или домашнего насилия. В ближайшие часы обвиняемый должен дать показания перед назначенным прокурором", – говорится в официальном заявлении ведомства.
Как сообщают местные СМИ, ордер на задержание был выдан прокуратурой департамента Санта-Крус
19 сентября после жалобы, поданной партнершей Арсе Москейры, которая обвинила его в физическом насилии. Несмотря на то, что позднее женщина отозвала заявление, расследование продолжилось по инициативе прокуратуры, и ордер на задержание остался в силе.
Согласно судебно-медицинскому заключению, детали которого приводит газета Deber, пострадавшая получила травмы, требующие 12 дней восстановления, что стало основанием для задержания.