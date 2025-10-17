Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов рассказал о числе погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/boevik-2048832988.html
Алаудинов рассказал о числе погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ
Алаудинов рассказал о числе погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.10.2025
Алаудинов рассказал о числе погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ
Число погибших и пропавших без вести солдат ВСУ по всей линии фронта составляет уже порядка двух миллионов человек, такую оценку дал в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T12:20:00+03:00
2025-10-17T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
апти алаудинов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
https://ria.ru/20251017/vybor-2048681625.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Алаудинов рассказал о числе погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ

Алаудинов: число погибших и пропавших без вести военных ВСУ приближается к 2 млн

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 17 окт - РИА Новости. Число погибших и пропавших без вести солдат ВСУ по всей линии фронта составляет уже порядка двух миллионов человек, такую оценку дал в беседе с РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, основываясь на недавно обнародованных цифрах из взломанной хакерами KillNet базы Генштаба ВСУ и своих подсчетах.
"Мы буквально ещё летом стали свидетелями, как хакеры вытащили списки погибших бойцов ВСУ - погибших и пропавших без вести, а пропавшие без вести, там в принципе те же самые погибшие. На начало ещё лета эта цифра - и то это указанные, занесенные в базу, и эта цифра была более 1,7 миллиона человек. А мы же знаем, что очень большое количество людей, они вообще даже ещё не внесены, в эти базы", – сказал Алаудинов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Реальность еще страшнее". Зеленского поставили перед тяжелым выбором
08:00
Он уточнил, что есть данные о большом количестве украинских военнослужащих, которые погибли уже после формирования данного списка, и эти цифры приближают количество погибших и пропавших без вести в украинской армии к двум миллионам человек.
"То есть мы уже можем уверенно говорить о том, что около 2 миллионов человек ВСУ потеряло, наверное, уже. Тут даже вопрос не безвозвратных потерь, а вопрос непосредственно погибших и пропавших без вести", - сообщил Алаудинов.
В августе этого года хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных с начала СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала