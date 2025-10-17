https://ria.ru/20251017/boevik-2048832988.html
Алаудинов рассказал о числе погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ
КУРСК, 17 окт - РИА Новости. Число погибших и пропавших без вести солдат ВСУ по всей линии фронта составляет уже порядка двух миллионов человек, такую оценку дал в беседе с РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, основываясь на недавно обнародованных цифрах из взломанной хакерами KillNet базы Генштаба ВСУ и своих подсчетах.
"Мы буквально ещё летом стали свидетелями, как хакеры вытащили списки погибших бойцов ВСУ
- погибших и пропавших без вести, а пропавшие без вести, там в принципе те же самые погибшие. На начало ещё лета эта цифра - и то это указанные, занесенные в базу, и эта цифра была более 1,7 миллиона человек. А мы же знаем, что очень большое количество людей, они вообще даже ещё не внесены, в эти базы", – сказал Алаудинов
.
Он уточнил, что есть данные о большом количестве украинских военнослужащих, которые погибли уже после формирования данного списка, и эти цифры приближают количество погибших и пропавших без вести в украинской армии к двум миллионам человек.
"То есть мы уже можем уверенно говорить о том, что около 2 миллионов человек ВСУ потеряло, наверное, уже. Тут даже вопрос не безвозвратных потерь, а вопрос непосредственно погибших и пропавших без вести", - сообщил Алаудинов.
В августе этого года хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных с начала СВО.