Блогера Сюткина* внесли в перечень террористов и экстремистов
Обвиняемый в распространении фейков про армию блогер Сюткин* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующего списка... РИА Новости, 17.10.2025
