Блогера Сюткина* внесли в перечень террористов и экстремистов
16:44 17.10.2025 (обновлено: 16:47 17.10.2025)
Блогера Сюткина* внесли в перечень террористов и экстремистов
Блогера Сюткина* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 17.10.2025
Блогера Сюткина* внесли в перечень террористов и экстремистов
Обвиняемый в распространении фейков про армию блогер Сюткин* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующего списка... РИА Новости, 17.10.2025
Блогера Сюткина* внесли в перечень террористов и экстремистов

Блогера Сюткина внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Обвиняемый в распространении фейков про армию блогер Сюткин* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующего списка Росфинмониторинга.
"Сюткин* Павел Павлович, 19.06.1965 г.р., г. Краснодар Краснодарского края", - сообщается в перечне.
По данным столичного главка СК России, Сюткин* подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) из-за размещения публикаций в своем Telegram-канале.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что основанием для возбуждения уголовного дела стали его посты о событиях в Буче Киевской области.
Сюткин* известен как "историк русской кухни".
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
