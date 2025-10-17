ПВО ночью сбила 61 украинский БПЛА

"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 16 октября 2025 года до 7.00 17 октября 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 32 БПЛА – над территорией Республики Крым, 13 БПЛА – над территорией Ростовской области, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, пять БПЛА – над территорией Брянской области, по два БПЛА – над территориями Тульской области и Московского региона и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.