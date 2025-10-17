Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 61 украинский БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 17.10.2025
ПВО ночью сбила 61 украинский БПЛА
ПВО ночью сбила 61 украинский БПЛА - РИА Новости, 17.10.2025
ПВО ночью сбила 61 украинский БПЛА
Средства ПВО уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотник над территорией России за ночь, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
ростовская область
россия
республика крым
ростовская область
безопасность, россия, республика крым, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым, Ростовская область
ПВО ночью сбила 61 украинский БПЛА

Силы ПВО ночью сбили 61 БПЛА ВСУ над шестью регионами и Черным морем

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" . Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотник над территорией России за ночь, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 16 октября 2025 года до 7.00 17 октября 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 32 БПЛА – над территорией Республики Крым, 13 БПЛА – над территорией Ростовской области, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, пять БПЛА – над территорией Брянской области, по два БПЛА – над территориями Тульской области и Московского региона и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1
ПВО уничтожила пять БПЛА в Воронежской области
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым, Ростовская область
 
 
