ПВО ночью сбила 61 украинский БПЛА
Средства ПВО уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотник над территорией России за ночь, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T07:34:00+03:00
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотник над территорией России за ночь, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 16 октября 2025 года до 7.00 17 октября 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 32 БПЛА – над территорией Республики Крым, 13 БПЛА – над территорией Ростовской области, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, пять БПЛА – над территорией Брянской области, по два БПЛА – над территориями Тульской области и Московского региона и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.