https://ria.ru/20251017/bespilotniki-2048769334.html
ПВО ночью сбила 61 украинский беспилотник
ПВО ночью сбила 61 украинский беспилотник - РИА Новости, 17.10.2025
ПВО ночью сбила 61 украинский беспилотник
РИА Новости МО РФ: СРЕДСТВА ПВО ЗА НОЧЬ ПЕРЕХВАТИЛИ И УНИЧТОЖИЛИ 61 УКРАИНСКИЙ БЕСПИЛОТНИК НАД РОССИЙСКИМИ РЕГИОНАМИ РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T07:28:00+03:00
2025-10-17T07:28:00+03:00
2025-10-17T07:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d724bf75bc7135af78ba241501960f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
ПВО ночью сбила 61 украинский беспилотник
Силы ПВО ночью сбили 61 украинский беспилонтик