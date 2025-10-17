https://ria.ru/20251017/bespilotniki-2048763574.html
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 17.10.2025
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах Ростовской... РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
новошахтинск
ростовская область
родионово-несветайский район
юрий слюсарь
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в пяти районах Ростовской области