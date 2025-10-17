Над Белгородской и Курской областями сбили четыре украинских дрона

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Семнадцатого октября с 11.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по два БПЛА - над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.