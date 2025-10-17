Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал Орбану о содержании беседы с Трампом
13:37 17.10.2025 (обновлено: 13:39 17.10.2025)
Путин рассказал Орбану о содержании беседы с Трампом
Путин рассказал Орбану о содержании беседы с Трампом - РИА Новости, 17.10.2025
Путин рассказал Орбану о содержании беседы с Трампом
Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об основном содержании своей беседы с президентом США Дональдом Трампом, РИА Новости, 17.10.2025
владимир путин, сша, россия, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, в мире
Владимир Путин, США, Россия, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, В мире
Путин рассказал Орбану о содержании беседы с Трампом

Путин проинформировал Орбана об основном содержании беседы с Трампом

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об основном содержании своей беседы с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля.
В пятницу состоялся телефонный разговор Путина с Орбаном.
"Владимир Путин проинформировал об основном содержании беседы с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, имея в виду и проведение в перспективе российско-американской встречи на высшем уровне в венгерской столице", - говорится в сообщении.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин изложил Трампу позицию России по Tomahawk, заявил Песков
Вчера, 13:11
 
Владимир ПутинСШАРоссияВенгрияДональд ТрампВиктор ОрбанВ мире
 
 
