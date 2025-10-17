https://ria.ru/20251017/beseda-2048858930.html
Путин рассказал Орбану о содержании беседы с Трампом
Путин рассказал Орбану о содержании беседы с Трампом - РИА Новости, 17.10.2025
Путин рассказал Орбану о содержании беседы с Трампом
Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об основном содержании своей беседы с президентом США Дональдом Трампом, РИА Новости, 17.10.2025
Путин рассказал Орбану о содержании беседы с Трампом
Путин проинформировал Орбана об основном содержании беседы с Трампом