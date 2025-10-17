https://ria.ru/20251017/belgorod-2049010983.html
В Белгородской области два района остались без света после атаки ВСУ
В Белгородской области два района остались без света после атаки ВСУ - РИА Новости, 17.10.2025
В Белгородской области два района остались без света после атаки ВСУ
Специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки БПЛА, в результате которой ряд населенных пунктов Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской... РИА Новости, 17.10.2025
В Белгородской области два района остались без света после атаки ВСУ
Гладков: два района в Белгородской области остались без света после атаки БПЛА