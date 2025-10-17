Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два района остались без света после атаки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:07 17.10.2025
В Белгородской области два района остались без света после атаки ВСУ
В Белгородской области два района остались без света после атаки ВСУ - РИА Новости, 17.10.2025
В Белгородской области два района остались без света после атаки ВСУ
Специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки БПЛА, в результате которой ряд населенных пунктов Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской... РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
ракитянский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
ракитянский район
белгородская область
ракитянский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ракитянский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два района остались без света после атаки ВСУ

Гладков: два района в Белгородской области остались без света после атаки БПЛА

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки БПЛА, в результате которой ряд населенных пунктов Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области остались без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По данным главы региона, в результате атаки беспилотника ВСУ поврежден объект инфраструктуры.
"Ряд населенных пунктов Краснояружского и Ракитянского районов временно остается без света... В настоящий момент аварийные службы занимаются ликвидацией последствий", - написал Гладков в Telegram-канале.
Дрон ВСУ нанес удар по магазину в Горловке
Специальная военная операция на УкраинеРакитянский районБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
