https://ria.ru/20251017/begchin-2049005228.html
Бегчина назначили замминистра финансов
Бегчина назначили замминистра финансов - РИА Новости, 17.10.2025
Бегчина назначили замминистра финансов
Директор департамента программно-целевого планирования и проектного управления Минфина РФ Николай Бегчин повышен до замминистра финансов, соответствующее... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T22:13:00+03:00
2025-10-17T22:13:00+03:00
2025-10-17T22:14:00+03:00
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/35/1382293519_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_3e8d583d13ca1e14c3d8a149e88e1420.jpg
https://ria.ru/20251017/kostyuchenko-2049004129.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/35/1382293519_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_b66a852c4c11b91d0d677ae46d4ea99b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Бегчина назначили замминистра финансов
Директор департамента Минфина Бегчина повысили до замминистра финансов