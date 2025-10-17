Рейтинг@Mail.ru
22:13 17.10.2025 (обновлено: 22:14 17.10.2025)
Бегчина назначили замминистра финансов
Бегчина назначили замминистра финансов
россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Бегчина назначили замминистра финансов

© РИА Новости / Роман Галкин
Здание Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Роман Галкин
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Директор департамента программно-целевого планирования и проектного управления Минфина РФ Николай Бегчин повышен до замминистра финансов, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Бегчина Николая Аркадьевича заместителем Министра финансов Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Костюченко назначили заместителем министра транспорта
Вчера, 22:02
 
