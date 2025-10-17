https://ria.ru/20251017/bashkirija-2048961330.html
При взрыве на заводе "Авангард" в Башкирии есть пострадавшие
При взрыве на заводе "Авангард" в Башкирии есть пострадавшие - РИА Новости, 17.10.2025
При взрыве на заводе "Авангард" в Башкирии есть пострадавшие
Есть пострадавшие при взрыве на заводе "Авангард" в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2025
происшествия
стерлитамак
россия
радий хабиров
стерлитамак
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048958773_0:197:1081:1007_1920x0_80_0_0_181d188c58f30f3ea570b87f199a80f6.jpg
При взрыве на заводе "Авангард" в Башкирии есть пострадавшие
Хабиров сообщил о пострадавших при взрыве в Стерлитамаке, им оказывают помощь
УФА, 17 окт - РИА Новости.
Есть пострадавшие при взрыве на заводе "Авангард" в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале
.
Ранее мэрия Стерлитамака сообщала, что на заводе "Авангард" в одном из цехов произошел взрыв. На месте работают все службы и ведомства.
По словам Хабирова, здание цеха завода получило серьезные повреждения.
"Сотрудники завода эвакуированы. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы, представители правоохранительных органов", - сообщил Хабиров.
Федеральное казенное предприятие "Авангард" является одним из крупных оборонных предприятий России.