При взрыве на заводе "Авангард" в Башкирии есть пострадавшие
18:53 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/bashkirija-2048961330.html
При взрыве на заводе "Авангард" в Башкирии есть пострадавшие
Есть пострадавшие при взрыве на заводе "Авангард" в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T18:53:00+03:00
2025-10-17T18:53:00+03:00
УФА, 17 окт - РИА Новости. Есть пострадавшие при взрыве на заводе "Авангард" в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
Ранее мэрия Стерлитамака сообщала, что на заводе "Авангард" в одном из цехов произошел взрыв. На месте работают все службы и ведомства.
По словам Хабирова, здание цеха завода получило серьезные повреждения.
"Сотрудники завода эвакуированы. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы, представители правоохранительных органов", - сообщил Хабиров.
Федеральное казенное предприятие "Авангард" является одним из крупных оборонных предприятий России.
Заголовок открываемого материала