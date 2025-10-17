Рейтинг@Mail.ru
От Москвы до Сахалина: как в России создается сеть центров для БАС
14:53 17.10.2025
От Москвы до Сахалина: как в России создается сеть центров для БАС
От Москвы до Сахалина: как в России создается сеть центров для БАС - РИА Новости, 17.10.2025
От Москвы до Сахалина: как в России создается сеть центров для БАС
В России активно развивают производство беспилотников – как одну из основ для обеспечения технологического суверенитета. К 2030 году в стране планируется... РИА Новости, 17.10.2025
твой бизнес
россия
беспилотные авиационные системы (бас)
поддержка бизнеса
томский государственный университет
сахалин
россия, беспилотные авиационные системы (бас), поддержка бизнеса, томский государственный университет, сахалин, самара
Твой бизнес

От Москвы до Сахалина: как в России создается сеть центров для БАС

© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
В России активно развивают производство беспилотников – как одну из основ для обеспечения технологического суверенитета. К 2030 году в стране планируется создать сеть из 48 научно-производственных центров (НПЦ). Они будут заниматься разработкой, испытанием и производством дронов при поддержке нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Подробнее о том, как НПЦ помогают двигать вперед эту передовую отрасль – в материале РИА Новости.

Сеть расширят

По федеральному проекту "Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих" предполагается, что на долю российских беспилотников к 2030 году придется 70% рынка. Сегодня этот показатель – 42%.
Президент России Владимир Путин
Путин поручил создать единую систему идентификации беспилотников
31 июля, 19:59
География проекта охватывает целый ряд регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Сахалинскую, Томскую, Самарскую, Новосибирскую, Рязанскую, Смоленскую области, Бурятию, Удмуртию и другие. На данный момент в России насчитывается 27 НПЦ БАС.
Каждый субъект специализируется на определенных типах беспилотников или их компонентов с учетом имеющихся компетенций и потребностей. Это могут быть тяжелые беспилотные воздушные судна (БВС) самолетного типа, образовательные дроны или комплектующие для них, в частности, двигатели, контроллеры, винты, целевые нагрузки.
Например, Томская область занимается разработкой агродронов, систем мониторинга и тяжелых БПЛА. Сахалин специализируется на образовательных БАС, легких беспилотниках и системах гражданского ПВО. Самарская область делает акцент на производстве тяжелых и средних беспилотников, а также ключевых комплектующих — двигателей, контроллеров, силовой электроники и бортовых источников питания.
Инфраструктура НПЦ включает четыре ключевых элемента: летно-испытательный комплекс, лабораторно-исследовательский центр, центр коллективного пользования (для цифрового моделирования, опытного и мелкосерийного производства) и необходимую инфраструктуру. В работе центров участвуют локальные разработчики БАС, профильные вузы и промышленные партнеры.

Резидентов поддержат рублем

Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) проводит конкурсный отбор получателей господдержки среди резидентов НПЦ. Главная цель — повысить уровень развития отечественной индустрии беспилотной авиации.
Для тестирования и совершенствования БАС в 2023 году в ряде регионов был внедрен экспериментальный правовой режим (ЭПР). Это позволило устранить нормативные барьеры и избыточные требования к допуску в воздушное пространство.
По нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" реализуется комплекс мер поддержки индустрии БАС. Так, разработчики могут получить гранты до 100 миллионов рублей на оформление конструкторской документации, 250 миллионов рублей – на сертификацию новых аппаратов.
Заседание кабинета министров
Правительство выделит деньги на мероприятия проекта беспилотных авиасистем
4 октября, 14:04
Также предусмотрен льготный лизинг российских беспилотников, компенсации для продавцов дронов и возмещение до 90% затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для резидентов НПЦ.
Кроме того, проведена серьезная реформа лицензирования: количество документов, необходимых для получения лицензий, сократилось в два раза, а для разрешений — в 1,5 раза. Все процедуры теперь доступны через портал "Госуслуги".

Ставка на умные дроны

В начале 2025 года в Томской области открылся НПЦ, который специализируется на БПЛА большой грузоподъемности, применяющихся в сельском хозяйстве, мониторинге окружающей среды, охране лесов, обследовании трубопроводов и доставке грузов в труднодоступные районы. Особое внимание уделяется разработке беспилотников с элементами искусственного интеллекта.

Среди ключевых резидентов — Томский государственный университет, Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина (СибНИА), ООО "ЛЭМЗ-Т", "Радар ммс", МК-Полимер.
В настоящее время специалисты СибНИА им. Чаплыгина ведут разработку тяжелого беспилотного летательного аппарата "Партизан" с возможностью сверхкороткого взлета и посадки. Аппарат способен работать с площадок размером 50 на 50 метров, имеет дальность полета 1 тысяча километров и может развивать максимальную скорость свыше 300 километров в час при массе до одной тонны.
Баннеры ПМЭФ 2025
Самарская область подключит авиабеспилотники к "ЭРА-ГЛОНАСС"
20 июня, 19:04
"НПЦ в Томске занимается серийным производством комплектующих для дронов, что важно для развития новой отрасли. Вслед за рядом регионов, в которых уже работают НПЦ, Томская область делает большую ставку на развитие БАС", – отметил генеральный директор Фонда поддержки проектов НТИ Вадим Медведев.
По его словам, прогнозируемая численность специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС – 8,5 тысяч человек, а количество работников, занятых в смежных отраслях, может превысить 50 тысяч человек. Медведев добавил, что создание этих рабочих мест играет важную роль для социально-экономического развития региона.

Доставщики, агродроны и проводники

Научно-производственный центр "Крылья Сахалина" ориентирован на производство образовательных беспилотных авиационных систем, легких беспилотных воздушных судов до 30 кг и систем гражданской ПВО. Среди резидентов центра — компании "Восток", "Дрон Солюшнс", "ИТ решение" и другие.
Так, ООО "Дрон Солюшнс" разработало и успешно испытало на Сахалине беспилотник "Аист" для доставки медикаментов. Во время испытательного полета "конвертоплан" преодолел маршрут протяженностью 45 километров от села Чапланово до города Невельск. Основные направления применения аппарата — доставка грузов в труднодоступные районы и мониторинг ЧС, а также оценка ледовой обстановки и проводка судов по акватории Северного морского пути.
НПЦ "БАС Самара" – первый региональный центр, созданный в 2023 году в ОЭЗ "Тольятти". Он специализируется на производстве тяжелых (свыше 500 килограммов) и средних (более 30 килограммов) беспилотных воздушных судов, контроллеров, двигателей, силовой электроники и бортовых источников питания.
Ключевой резидент центра — "Транспорт будущего". Компания запустила линию по производству ячеек для литий-ионных аккумуляторов и занимается выпуском агродронов S-80 для точечного внесения удобрений и средств защиты растений. Аппарат S-80 стал первым сертифицированным российским дроном, выпускаемым серийно. К 2025 году планируется достичь производственной мощности в 250 БАС в месяц.
Дрон в небе
"Архипелаг 2025": как прошел интенсив по беспилотию в Москве
22 августа, 13:31
Инфраструктура самарского НПЦ включает лабораторно-исследовательский комплекс, центр управления полетами, летно-испытательный и авиационный учебный центры. Сегодня в реестре резидентов – более 60 компаний, которые реализуют 63 проекта, из них 23 получили грантовую поддержку.
Среди участников — компании "Дрон-Сервис" (сельскохозяйственная обработка, доставка грузов и мониторинг), "Стратим" (разработка беспилотников мультироторного и самолетного типа) и ООО "Инэсис" ("Инновационные энергетические системы), где производят литий-ионные аккумуляторы для дронов.
Таким образом, НПЦ, создающиеся по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы", способствуют максимально быстрому запуску в серийное производство наиболее перспективных проектов. А также позволяют развиваться регионам, привлекать в работу талантливых специалистов. Всего более 400 отечественных компаний уже стали резидентами таких НПЦ.
 
Твой бизнес
 
 
