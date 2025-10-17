От Москвы до Сахалина: как в России создается сеть центров для БАС

В России активно развивают производство беспилотников – как одну из основ для обеспечения технологического суверенитета. К 2030 году в стране планируется создать сеть из 48 научно-производственных центров (НПЦ). Они будут заниматься разработкой, испытанием и производством дронов при поддержке нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" . Подробнее о том, как НПЦ помогают двигать вперед эту передовую отрасль – в материале РИА Новости.

Сеть расширят

По федеральному проекту "Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих" предполагается, что на долю российских беспилотников к 2030 году придется 70% рынка. Сегодня этот показатель – 42%.

География проекта охватывает целый ряд регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Сахалинскую, Томскую, Самарскую, Новосибирскую, Рязанскую, Смоленскую области, Бурятию, Удмуртию и другие. На данный момент в России насчитывается 27 НПЦ БАС.

Каждый субъект специализируется на определенных типах беспилотников или их компонентов с учетом имеющихся компетенций и потребностей. Это могут быть тяжелые беспилотные воздушные судна (БВС) самолетного типа, образовательные дроны или комплектующие для них, в частности, двигатели, контроллеры, винты, целевые нагрузки.

Например, Томская область занимается разработкой агродронов, систем мониторинга и тяжелых БПЛА. Сахалин специализируется на образовательных БАС, легких беспилотниках и системах гражданского ПВО. Самарская область делает акцент на производстве тяжелых и средних беспилотников, а также ключевых комплектующих — двигателей, контроллеров, силовой электроники и бортовых источников питания.

Инфраструктура НПЦ включает четыре ключевых элемента: летно-испытательный комплекс, лабораторно-исследовательский центр, центр коллективного пользования (для цифрового моделирования, опытного и мелкосерийного производства) и необходимую инфраструктуру. В работе центров участвуют локальные разработчики БАС, профильные вузы и промышленные партнеры.

Резидентов поддержат рублем

Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) проводит конкурсный отбор получателей господдержки среди резидентов НПЦ. Главная цель — повысить уровень развития отечественной индустрии беспилотной авиации.

Для тестирования и совершенствования БАС в 2023 году в ряде регионов был внедрен экспериментальный правовой режим (ЭПР). Это позволило устранить нормативные барьеры и избыточные требования к допуску в воздушное пространство.

По нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" реализуется комплекс мер поддержки индустрии БАС. Так, разработчики могут получить гранты до 100 миллионов рублей на оформление конструкторской документации, 250 миллионов рублей – на сертификацию новых аппаратов.

Также предусмотрен льготный лизинг российских беспилотников, компенсации для продавцов дронов и возмещение до 90% затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для резидентов НПЦ.

Кроме того, проведена серьезная реформа лицензирования: количество документов, необходимых для получения лицензий, сократилось в два раза, а для разрешений — в 1,5 раза. Все процедуры теперь доступны через портал "Госуслуги".

Ставка на умные дроны

В начале 2025 года в Томской области открылся НПЦ, который специализируется на БПЛА большой грузоподъемности, применяющихся в сельском хозяйстве, мониторинге окружающей среды, охране лесов, обследовании трубопроводов и доставке грузов в труднодоступные районы. Особое внимание уделяется разработке беспилотников с элементами искусственного интеллекта.



Среди ключевых резидентов — Томский государственный университет, Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина (СибНИА), ООО "ЛЭМЗ-Т", "Радар ммс", МК-Полимер.

В настоящее время специалисты СибНИА им. Чаплыгина ведут разработку тяжелого беспилотного летательного аппарата "Партизан" с возможностью сверхкороткого взлета и посадки. Аппарат способен работать с площадок размером 50 на 50 метров, имеет дальность полета 1 тысяча километров и может развивать максимальную скорость свыше 300 километров в час при массе до одной тонны.

"НПЦ в Томске занимается серийным производством комплектующих для дронов, что важно для развития новой отрасли. Вслед за рядом регионов, в которых уже работают НПЦ, Томская область делает большую ставку на развитие БАС", – отметил генеральный директор Фонда поддержки проектов НТИ Вадим Медведев.

По его словам, прогнозируемая численность специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС – 8,5 тысяч человек, а количество работников, занятых в смежных отраслях, может превысить 50 тысяч человек. Медведев добавил, что создание этих рабочих мест играет важную роль для социально-экономического развития региона.

Доставщики, агродроны и проводники

Научно-производственный центр "Крылья Сахалина" ориентирован на производство образовательных беспилотных авиационных систем, легких беспилотных воздушных судов до 30 кг и систем гражданской ПВО. Среди резидентов центра — компании "Восток", "Дрон Солюшнс", "ИТ решение" и другие.

Так, ООО "Дрон Солюшнс" разработало и успешно испытало на Сахалине беспилотник "Аист" для доставки медикаментов. Во время испытательного полета "конвертоплан" преодолел маршрут протяженностью 45 километров от села Чапланово до города Невельск. Основные направления применения аппарата — доставка грузов в труднодоступные районы и мониторинг ЧС, а также оценка ледовой обстановки и проводка судов по акватории Северного морского пути.

НПЦ "БАС Самара" – первый региональный центр, созданный в 2023 году в ОЭЗ "Тольятти". Он специализируется на производстве тяжелых (свыше 500 килограммов) и средних (более 30 килограммов) беспилотных воздушных судов, контроллеров, двигателей, силовой электроники и бортовых источников питания.

Ключевой резидент центра — "Транспорт будущего". Компания запустила линию по производству ячеек для литий-ионных аккумуляторов и занимается выпуском агродронов S-80 для точечного внесения удобрений и средств защиты растений. Аппарат S-80 стал первым сертифицированным российским дроном, выпускаемым серийно. К 2025 году планируется достичь производственной мощности в 250 БАС в месяц.

Инфраструктура самарского НПЦ включает лабораторно-исследовательский комплекс, центр управления полетами, летно-испытательный и авиационный учебный центры. Сегодня в реестре резидентов – более 60 компаний, которые реализуют 63 проекта, из них 23 получили грантовую поддержку.

Среди участников — компании "Дрон-Сервис" (сельскохозяйственная обработка, доставка грузов и мониторинг), "Стратим" (разработка беспилотников мультироторного и самолетного типа) и ООО "Инэсис" ("Инновационные энергетические системы), где производят литий-ионные аккумуляторы для дронов.