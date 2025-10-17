Телеведущую Юлию Барановскую госпитализировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Телеведущая Первого канала Юлия Барановская была госпитализирована в ямальском Салехарде, ей провели две операции, ее состояние стабильно, рассказал РИА Новости ее директор Петро Шекшеев.
"Юлии Барановской действительно стало плохо во время съемок проекта "Большие семьи большой страны" на Ямале. Она была госпитализирована в больницу Салехарда, где ей были проведены две полостные операции. Благодаря вмешательству врачей, самое сложное уже позади, состояние Юлии стабилизировалось, она идет на поправку. Рядом с Юлей находятся ее близкие - сын и мама, друзья и члены ее команды", - сообщил он.
Шекшеев также рассказал, что госпитализация связана с имеющимся у Барановской хроническим заболеванием, связанным с последствиями родов.
Юлия Барановская является экс-супругой футболиста Аршавина. Бывший футболист "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России встречался с Барановской почти девять лет. Отношения не были официально зарегистрированы, у них трое детей. 26 сентября Аршавин подал к Барановской иск об изменении размера алиментов, заседание пройдет в Савеловском суде Москвы, 14 ноября.
