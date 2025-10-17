Рейтинг@Mail.ru
Телеведущую Юлию Барановскую госпитализировали - РИА Новости, 17.10.2025
13:43 17.10.2025
Телеведущую Юлию Барановскую госпитализировали
Телеведущую Юлию Барановскую госпитализировали
салехард, ямал, россия, юлия барановская, происшествия
Салехард, Ямал, Россия, Юлия Барановская, Происшествия
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Юлии БарановскойВедущая Юлия Барановская
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Юлии Барановской
Ведущая Юлия Барановская. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Телеведущая Первого канала Юлия Барановская была госпитализирована в ямальском Салехарде, ей провели две операции, ее состояние стабильно, рассказал РИА Новости ее директор Петро Шекшеев.
"Юлии Барановской действительно стало плохо во время съемок проекта "Большие семьи большой страны" на Ямале. Она была госпитализирована в больницу Салехарда, где ей были проведены две полостные операции. Благодаря вмешательству врачей, самое сложное уже позади, состояние Юлии стабилизировалось, она идет на поправку. Рядом с Юлей находятся ее близкие - сын и мама, друзья и члены ее команды", - сообщил он.
Шекшеев также рассказал, что госпитализация связана с имеющимся у Барановской хроническим заболеванием, связанным с последствиями родов.
Юлия Барановская является экс-супругой футболиста Аршавина. Бывший футболист "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России встречался с Барановской почти девять лет. Отношения не были официально зарегистрированы, у них трое детей. 26 сентября Аршавин подал к Барановской иск об изменении размера алиментов, заседание пройдет в Савеловском суде Москвы, 14 ноября.
