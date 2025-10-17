Телеведущую Юлию Барановскую госпитализировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Телеведущая Первого канала Юлия Барановская была госпитализирована в ямальском Салехарде, ей провели две операции, ее состояние стабильно, рассказал РИА Новости ее директор Петро Шекшеев.