Рейтинг@Mail.ru
Сборник нормативов по эксплуатации зданий и сооружений обновили в столице - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/bagreeva-2048708974.html
Сборник нормативов по эксплуатации зданий и сооружений обновили в столице
Сборник нормативов по эксплуатации зданий и сооружений обновили в столице - РИА Новости, 17.10.2025
Сборник нормативов по эксплуатации зданий и сооружений обновили в столице
Специалисты московского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) обновили сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T09:15:00+03:00
2025-10-17T09:15:00+03:00
москва
мария багреева
госзакупки
департамент экономической политики и развития москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_0:70:2833:1664_1920x0_80_0_0_9a048823574a960976779492a6af78df.jpg
https://ria.ru/20251008/bagreeva-2047113300.html
https://ria.ru/20251010/bagreeva-2047374772.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_64:0:2769:2029_1920x0_80_0_0_1e2e563349b92b0cfbd24c2dd195262e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария багреева, госзакупки, департамент экономической политики и развития москвы
Москва, Мария Багреева, Госзакупки, Департамент экономической политики и развития Москвы
Сборник нормативов по эксплуатации зданий и сооружений обновили в столице

Багреева: обновлен сборник нормативов по эксплуатации зданий и сооружений Москвы

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Специалисты московского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) обновили сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (СН-2012), он обновлен с учетом цен на 1 октября текущего года, сообщила заммэра города, глава московского ДЭПР Мария Багреева.
По словам заммэра, в сборнике указаны цены на все виды работ и услуг по содержанию и ремонту учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Также в обновленном сборнике можно найти стоимость эксплуатации парковок, дорог, парков и так далее.
Мария Багреева на форуме FINOPOLIS - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Багреева рассказала о преимуществах цифрового рубля для госсектора
8 октября, 17:56
«
"Его (сборника – при. ред.) применение существенно оптимизирует расходы Москвы на эксплуатацию и ремонт зданий и сооружений, позволяет исключить необоснованные траты, обеспечивает равные условия для участников госзакупок. Выигрывают от этого и горожане, которые получают качественное благоустройство столицы, соответствующее самым высоким требованиям", — подчеркнула Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.
В III квартале текущего года в сборник добавили новые стоимостные нормативы по уходу за цветочными композициями и объемно-декоративными световыми конструкциями в столичных парках и санитарному содержанию аптек. Кроме того, в новом сборнике актуализировали 390 показателей по эксплуатации объектов капитального строительства, в которых в рамках импортозамещения учтены новые российские материалы, технологии, а также оборудование.
Нормативами, которые содержатся в сборнике, пользуются специалисты порядка 2,5 тысячи предприятий. Среди них – столичные заказчики, коммерческие фирмы, применяющие указанные показатели, чтобы рассчитать траты по эксплуатации и техобслуживанию на разных объектах городского хозяйства. Обновление сборника происходит раз в три месяца. Благодаря этому в нем учитывают инфляцию, соответственно, пользователи владеют информацией о более точной цене. С начала текущего года сборник СН-2012 пополнился 216 новыми нормативами, актуализировано более 900.
Ранее Багреева сообщила, что за девять месяцев текущего года Москва продала и сдала в аренду на аукционах 48 нежилых построек общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Багреева: более 400 тыс закупок проведены через портал поставщиков Москвы
10 октября, 09:15
 
МоскваМария БагрееваГосзакупкиДепартамент экономической политики и развития Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала