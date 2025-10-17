Сборник нормативов по эксплуатации зданий и сооружений обновили в столице

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Специалисты московского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) обновили сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (СН-2012), он обновлен с учетом цен на 1 октября текущего года, сообщила заммэра города, глава московского ДЭПР Мария Багреева.

По словам заммэра, в сборнике указаны цены на все виды работ и услуг по содержанию и ремонту учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Также в обновленном сборнике можно найти стоимость эксплуатации парковок, дорог, парков и так далее.

« "Его (сборника – при. ред.) применение существенно оптимизирует расходы Москвы на эксплуатацию и ремонт зданий и сооружений, позволяет исключить необоснованные траты, обеспечивает равные условия для участников госзакупок. Выигрывают от этого и горожане, которые получают качественное благоустройство столицы, соответствующее самым высоким требованиям", — подчеркнула Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.

В III квартале текущего года в сборник добавили новые стоимостные нормативы по уходу за цветочными композициями и объемно-декоративными световыми конструкциями в столичных парках и санитарному содержанию аптек. Кроме того, в новом сборнике актуализировали 390 показателей по эксплуатации объектов капитального строительства, в которых в рамках импортозамещения учтены новые российские материалы, технологии, а также оборудование.

Нормативами, которые содержатся в сборнике, пользуются специалисты порядка 2,5 тысячи предприятий. Среди них – столичные заказчики, коммерческие фирмы, применяющие указанные показатели, чтобы рассчитать траты по эксплуатации и техобслуживанию на разных объектах городского хозяйства. Обновление сборника происходит раз в три месяца. Благодаря этому в нем учитывают инфляцию, соответственно, пользователи владеют информацией о более точной цене. С начала текущего года сборник СН-2012 пополнился 216 новыми нормативами, актуализировано более 900.