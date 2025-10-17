Автомобиль итальянского журналиста-расследователя взорвали под Римом

РИМ, 17 окт — РИА Новости. В пригороде Рима подорвали автомобиль известного тележурналиста-расследователя Cигфридо Рануччи, сообщили в его программе Report на телеканале Rai 3.

« "Под машину журналиста и ведущего Report Сигфридо Рануччи была заложена бомба. Машина взорвалась, повредив также другую машину семьи и соседний дом", — говорится в публикации.

Взрыв прогремел накануне вечером в одном из южных пригородов итальянской столицы. При этом получила повреждения и машина дочери Рануччи.

Сам журналист не пострадал. Как он заявил телеканалу Rai News24, взрывотехники оценивают вес заложенной взрывчатки в килограмм.

"Машины практически уничтожены. К моменту взрыва я 20 минут был дома. Взрыв был очень сильный, но, за исключением испуга, все в порядке", — сказал Сигфридо.

Журналист добавил, что в прошлом не раз получал угрозы.