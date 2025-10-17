Рейтинг@Mail.ru
10:59 17.10.2025 (обновлено: 11:56 17.10.2025)
Автомобиль итальянского журналиста-расследователя взорвали под Римом
Автомобиль итальянского журналиста-расследователя взорвали под Римом
Автомобиль итальянского журналиста-расследователя взорвали под Римом

Автомобиль журналиста Рануччи взорвали в пригороде Рима

Автомобиль итальянского тележурналиста Cигфридо Рануччи, поврежденный в результате взрыва
Автомобиль итальянского тележурналиста Cигфридо Рануччи, поврежденный в результате взрыва
РИМ, 17 окт — РИА Новости. В пригороде Рима подорвали автомобиль известного тележурналиста-расследователя Cигфридо Рануччи, сообщили в его программе Report на телеканале Rai 3.
«
"Под машину журналиста и ведущего Report Сигфридо Рануччи была заложена бомба. Машина взорвалась, повредив также другую машину семьи и соседний дом", — говорится в публикации.
Взрыв прогремел накануне вечером в одном из южных пригородов итальянской столицы. При этом получила повреждения и машина дочери Рануччи.
Сам журналист не пострадал. Как он заявил телеканалу Rai News24, взрывотехники оценивают вес заложенной взрывчатки в килограмм.
"Машины практически уничтожены. К моменту взрыва я 20 минут был дома. Взрыв был очень сильный, но, за исключением испуга, все в порядке", — сказал Сигфридо.
Журналист добавил, что в прошлом не раз получал угрозы.
Итальянское руководство выразило солидарность с Сигфридо. Премьер-министр Джорджа Мелони осудила "жестокий акт запугивания", подчеркнув, что свобода и независимость информации — основополагающие ценности демократии, которые власти продолжат защищать.
