https://ria.ru/20251017/avtomobil-2048812396.html
Автомобиль итальянского журналиста-расследователя взорвали под Римом
Автомобиль итальянского журналиста-расследователя взорвали под Римом - РИА Новости, 17.10.2025
Автомобиль итальянского журналиста-расследователя взорвали под Римом
В пригороде Рима подорвали автомобиль известного тележурналиста-расследователя Cигфридо Рануччи, сообщили в его программе Report на телеканале Rai 3. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T10:59:00+03:00
2025-10-17T10:59:00+03:00
2025-10-17T11:56:00+03:00
в мире
рим
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048811798_0:104:805:557_1920x0_80_0_0_0fc580c43b4f98de261944b374ca27e9.jpg
https://ria.ru/20250929/michigan-2045008948.html
рим
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048811798_0:29:805:633_1920x0_80_0_0_18e8010a1ee3895dda231e64047db139.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рим, италия
Автомобиль итальянского журналиста-расследователя взорвали под Римом
Автомобиль журналиста Рануччи взорвали в пригороде Рима
РИМ, 17 окт — РИА Новости. В пригороде Рима подорвали автомобиль известного тележурналиста-расследователя Cигфридо Рануччи, сообщили в его программе Report на телеканале Rai 3.
«
"Под машину журналиста и ведущего Report Сигфридо Рануччи была заложена бомба. Машина взорвалась, повредив также другую машину семьи и соседний дом", — говорится в публикации.
Взрыв прогремел накануне вечером в одном из южных пригородов итальянской столицы. При этом получила повреждения и машина дочери Рануччи.
Сам журналист не пострадал. Как он заявил телеканалу Rai News24, взрывотехники оценивают вес заложенной взрывчатки в килограмм.
"Машины практически уничтожены. К моменту взрыва я 20 минут был дома. Взрыв был очень сильный, но, за исключением испуга, все в порядке", — сказал Сигфридо.
Журналист добавил, что в прошлом не раз получал угрозы.
Итальянское руководство выразило солидарность с Сигфридо. Премьер-министр Джорджа Мелони
осудила "жестокий акт запугивания", подчеркнув, что свобода и независимость информации — основополагающие ценности демократии, которые власти продолжат защищать.