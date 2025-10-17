Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг запросил средства ФНБ на развитие авиапрома - РИА Новости, 17.10.2025
16:29 17.10.2025
Минпромторг запросил средства ФНБ на развитие авиапрома
Минпромторг запросил средства ФНБ на развитие авиапрома - РИА Новости, 17.10.2025
Минпромторг запросил средства ФНБ на развитие авиапрома
Минпромторг рассчитывает до конца года получить из Фонда национального благосостояния 259 миллиардов рублей на финансирование авиапрома. РИА Новости, 17.10.2025
экономика, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мс-21, самолет "байкал"
Экономика, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), МС-21, Самолет "Байкал"
Минпромторг запросил средства ФНБ на развитие авиапрома

Минпромторг запросил из ФНБ 259 миллиардов рублей на развитие авиапрома

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСборка самолета
Сборка самолета - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сборка самолета. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минпромторг рассчитывает до конца года получить из Фонда национального благосостояния 259 миллиардов рублей на финансирование авиапрома.
"Средства планируется направить на финансирование поставок уже заказанных самолетов и новую вертолетную программу", — рассказали журналистам в ведомстве.
Первый полет легкого многоцелевого вертолета Ансат-М в Казани - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить, рассказал Путин
5 сентября, 22:31
О том, что Минпромторг и Минфин договорились выделить на авиапром средства из ФНБ, сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам министр промышленности и торговли Антон Алиханов. По его словам, на это также направят ресурсы, получаемые от продажи различных активов.
Главными задачами в этой области Алиханов назвал завершение процесса создания производственных мощностей и окосертификационных работ по новым моделям самолетов, вертолетов и двигателей, а также доводку этих новых моделей до летно-технических характеристик, потребных авиакомпаниям.
Он также пообещал, что полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершит первый полет уже в этом месяце. А самолет "Байкал", призванный заменить "кукурузник", будет готов подняться до конца года, как только закончатся лабораторные работы по новому двигателю ВК-800к.

Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных линий. Его разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет состоялся в январе 2022 года, сертификация и поставка первых машин ожидаются в 2026-м.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Летные испытания на двигателях ПД-14 начались в этом году. У самолета также отечественный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, вспомогательная силовая установка, система кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехника, всего в нем более 70 российских компонентов.

Самолет авиакомпании Победа в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Росавиация рассказала о прогнозе развития авиапарка до 2030 года
7 октября, 15:14
 
ЭкономикаАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МС-21Самолет "Байкал"
 
 
