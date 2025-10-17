Минпромторг запросил средства ФНБ на развитие авиапрома

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минпромторг рассчитывает до конца года получить из Фонда национального благосостояния 259 миллиардов рублей на финансирование авиапрома.
"Средства планируется направить на финансирование поставок уже заказанных самолетов и новую вертолетную программу", — рассказали журналистам в ведомстве.
О том, что Минпромторг и Минфин договорились выделить на авиапром средства из ФНБ, сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам министр промышленности и торговли Антон Алиханов. По его словам, на это также направят ресурсы, получаемые от продажи различных активов.
Главными задачами в этой области Алиханов назвал завершение процесса создания производственных мощностей и окосертификационных работ по новым моделям самолетов, вертолетов и двигателей, а также доводку этих новых моделей до летно-технических характеристик, потребных авиакомпаниям.
Он также пообещал, что полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершит первый полет уже в этом месяце. А самолет "Байкал", призванный заменить "кукурузник", будет готов подняться до конца года, как только закончатся лабораторные работы по новому двигателю ВК-800к.
Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных линий. Его разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет состоялся в январе 2022 года, сертификация и поставка первых машин ожидаются в 2026-м.
МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Летные испытания на двигателях ПД-14 начались в этом году. У самолета также отечественный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, вспомогательная силовая установка, система кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехника, всего в нем более 70 российских компонентов.
