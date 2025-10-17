Минпромторг запросил средства ФНБ на развитие авиапрома

Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных линий. Его разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет состоялся в январе 2022 года, сертификация и поставка первых машин ожидаются в 2026-м.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Летные испытания на двигателях ПД-14 начались в этом году. У самолета также отечественный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, вспомогательная силовая установка, система кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехника, всего в нем более 70 российских компонентов.