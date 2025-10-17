https://ria.ru/20251017/ataka-2048762299.html
В Сочи отражают ракетную атаку
В Сочи отражают ракетную атаку - РИА Новости, 17.10.2025
В Сочи отражают ракетную атаку
Система ПВО работает в Сочи, отражается ракетная атака, сообщает мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T05:10:00+03:00
2025-10-17T05:10:00+03:00
2025-10-17T05:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg
https://ria.ru/20251017/opasnost-2048749025.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_17fca6b19fda59dc1de24097cfb7f9f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи
Специальная военная операция на Украине, Сочи
В Сочи отражают ракетную атаку
Мэр Прошунин: в Сочи работает ПВО, идет отражение ракетной атаки