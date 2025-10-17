https://ria.ru/20251017/ataka-2048762118.html
В Сочи отражают ракетную атаку
В Сочи отражают ракетную атаку - РИА Новости, 17.10.2025
В Сочи отражают ракетную атаку
Система ПВО работает в Сочи, отражается ракетная атака - мэр
2025-10-17T05:07:00+03:00
2025-10-17T05:07:00+03:00
2025-10-17T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
сочи
сочи
Специальная военная операция на Украине, Сочи
В Сочи отражают ракетную атаку
Мэр Прошунин: в Сочи отражают ракетную атаку