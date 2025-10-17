https://ria.ru/20251017/artamonov-2048937522.html
Артамонов: финансирование образования в Липецкой области выросло на 82%
Артамонов: финансирование образования в Липецкой области выросло на 82% - РИА Новости, 17.10.2025
Артамонов: финансирование образования в Липецкой области выросло на 82%
Объем вложений в сферу образования Липецкой области с 2020 года увеличился на 82%, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
ЛИПЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Объем вложений в сферу образования Липецкой области с 2020 года увеличился на 82%, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Информацию глава региона передал министру просвещения России Сергею Кравцову в ходе его рабочей поездки в Липецкую область.
Благодаря росту финансирования за последние шесть лет в области было построено и капитально отремонтировано 16 школ и 21 детский сад, уточнил губернатор.
"Мы не останавливаемся на достигнутом. Уже в следующем году в рамках национального проекта “Молодежь и дети” планируем провести капитальный ремонт в 36 школах региона", – сказал Артамонов.
Также они обсудили развитие инфраструктуры для летнего отдыха детей. По словам Артамонова, уже построено 13 зданий, еще девять планируется возвести в следующие три года. Помимо этого, в регионе продолжается реконструкция лагеря "Прометей". Идет ремонт нескольких корпусов, столовой, медицинского блока, а также создается современный фиджитал-центр.
Кроме этого, была затронута тема государственной поддержки учителей. В частности, Артамонов рассказал министру просвещения о сервисе "Забота", которым пользуются почти 10 тысяч человек. Сервис позволяет оперативно решать жизненные вопросы педагогов, информировать их о мерах господдержки и возможностях повышения квалификации.
Также Артамонов и Кравцов обсудили вопросы профориентационной работы с школьниками и трансформации системы среднего профессионального образования в соответствии с запросами современной экономики.