Французская армия намеренно убила солдат из Африки, считают в Сенегале

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сенегальская комиссия пришла к выводу, что войска французской армии в 1944 году недалеко от Дакара преднамеренно устроили массовое убийство своих солдат африканского происхождения, сражавшихся в Европе во время Второй мировой войны, а число убитых, вероятно, было значительно занижено, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад, представленный президенту Сенегала Бассиру Диомаю Фаю.