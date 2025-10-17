https://ria.ru/20251017/armija-2048935407.html
Французская армия намеренно убила солдат из Африки, считают в Сенегале
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сенегальская комиссия пришла к выводу, что войска французской армии в 1944 году недалеко от Дакара преднамеренно устроили массовое убийство своих солдат африканского происхождения, сражавшихся в Европе во время Второй мировой войны, а число убитых, вероятно, было значительно занижено, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад, представленный президенту Сенегала Бассиру Диомаю Фаю.
Более 1,6 тысячи освобожденных из немецкого плена членов формирований "сенегальских стрелков", куда входили представители ряда стран Западной Африки
, в конце 1944 года были размещены в пригороде сенегальской столицы Тиарое. Когда они потребовали выплатить им жалованье и боевые надбавки, колониальные войска открыли по ним огонь. Французские власти в то время признали, что погибло не менее 35 человек. Некоторые историки называют гораздо большее число жертв - до нескольких сотен.
"В "Белой книге", представленной в четверг президенту Сенегала
, говорится, что бойня, устроенная французской армией в 1944 году в Сенегале, в отношении африканских стрелков, которые требовали свое жалование, была "преднамеренной", а ее следы были "скрыты". Число погибших, вероятно, было значительно занижено", - передает агентство в пятницу.
По мнению комитета исследователей, "наиболее достоверные оценки говорят о цифрах в 300-400" убитых, добавляет агентство.
В ноябре 2024 года президент Фай
сообщил, что глава Франции Эммануэль Макрон
признал факт массового убийства сенегальских солдат, совершенный французскими колониальными войсками в 1944 году. Лидер Сенегала не исключил, что в будущем западноафриканское государство потребует извинений от Франции.