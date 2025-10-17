Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области арестовали женщину, поджигавшую релейные шкафы - РИА Новости, 17.10.2025
18:22 17.10.2025
В Новгородской области арестовали женщину, поджигавшую релейные шкафы
В Новгородской области арестовали женщину, поджигавшую релейные шкафы - РИА Новости, 17.10.2025
В Новгородской области арестовали женщину, поджигавшую релейные шкафы
Причастная к поджогам релейных шкафов на железнодорожных станциях женщина арестована в Новгородской области, против нее возбуждено дело по статье о терроризме,... РИА Новости, 17.10.2025
происшествия, россия, новгородская область, сзфо
Происшествия, Россия, Новгородская область, СЗФО
В Новгородской области арестовали женщину, поджигавшую релейные шкафы

В Новгородской области задержали подозреваемую в поджогах релейных шкафов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Причастная к поджогам релейных шкафов на железнодорожных станциях женщина арестована в Новгородской области, против нее возбуждено дело по статье о терроризме, сообщает Управление на транспорте (УТ) МВД России по СЗФО.
Уточняется, что в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УТ МВД России по СЗФО совместно с УФСБ России по Новгородской области задержана 29-летняя жительница Новгородского района. Установлено, что женщина причастна к поджогам двух релейных шкафов в одном пикете на железнодорожной станции Великий Новгород парка Новгород-Лужский и железнодорожной станции Предузловая-Павловская. По поступившему от неустановленного куратора через мессенджер указанию, злоумышленница изготовила легковоспламеняющуюся смесь, которую впоследствии использовала для совершения противоправного деяния.
"Следователем Новгородского линейного отдела на транспорте в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью1 статьи 205 УК РФ "Террористический акт"… В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на странице Управления в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание на срок до двадцати лет лишения свободы.
ПроисшествияРоссияНовгородская областьСЗФО
 
 
