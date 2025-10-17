В Новгородской области арестовали женщину, поджигавшую релейные шкафы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Причастная к поджогам релейных шкафов на железнодорожных станциях женщина арестована в Новгородской области, против нее возбуждено дело по статье о терроризме, сообщает Управление на транспорте (УТ) МВД России по СЗФО.