Трем фигурантам драки в Щелково, в которой погиб футболист, продлили арест

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Щелковский городской суд Подмосковья до середины декабря продлил срок ареста трем фигурантам дела о драке в Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщили РИА Новости в инстанции.

"Трем фигурантам продлена мера пересечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца, до 17 декабря", - сказали в суде.

В инстанции не уточнили, была ли продлена мера пресечения четвертому фигуранту дела.

Ранее СК РФ сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община" в подмосковном Щелково

Избиение парня толпой мужчин попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Ерошевич был госпитализирован с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.