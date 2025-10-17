Рейтинг@Mail.ru
Трем фигурантам драки в Щелково, в которой погиб футболист, продлили арест - РИА Новости, 17.10.2025
04:05 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/arest-2048758911.html
Трем фигурантам драки в Щелково, в которой погиб футболист, продлили арест
Щелковский городской суд Подмосковья до середины декабря продлил срок ареста трем фигурантам дела о драке в Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T04:05:00+03:00
2025-10-17T04:05:00+03:00
происшествия, щелково, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Щелково, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Трем фигурантам драки в Щелково, в которой погиб футболист, продлили арест

Суд продлил арест трем фигурантам драки в Щелково, в которой погиб футболист

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Щелковский городской суд Подмосковья до середины декабря продлил срок ареста трем фигурантам дела о драке в Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Трем фигурантам продлена мера пересечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца, до 17 декабря", - сказали в суде.
В инстанции не уточнили, была ли продлена мера пресечения четвертому фигуранту дела.
Ранее СК РФ сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община" в подмосковном Щелково.
Избиение парня толпой мужчин попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Ерошевич был госпитализирован с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.
Об аресте троих мужчин, обвиняемых в избиении, подмосковный главк МВД сообщил вечером 21 августа, когда футболист был еще жив. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК РФ ужесточили до части четвертой - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее был арестован четвертый фигурант.
ПроисшествияЩелковоРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
